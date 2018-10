У человечества осталось 12 лет, чтобы предотвратить глобальную катастрофу - доклад ООН

Ведущие мировые ученые-климатологи предупреждают, что потребуется всего дюжина лет, чтобы в мире значительно увеличились риски засухи, наводнений, экстремальной жары и бедности для сотен миллионов людей.

Авторы доклада Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) полагают, что это произойдет из-за повышения средней температуры не на полтора, а на два градуса, говорится в статье Guardian.

По мнению исследователей, чтобы избежать этой перспективы, требуются срочные и беспрецедентные изменения, которые, по их словам, являются доступными и осуществимыми. В частности, снижение температуры всего на полградуса может предотвратить полное уничтожение кораллов и облегчить давление на Арктику.

"Каждое самое незначительное дополнительное потепление имеет значение, тем более что потепление на 1,5 C или выше увеличивает риск, связанный с длительными или необратимыми изменениями, такими как потеря некоторых экосистем", - полагает сопредседатель Рабочей группы МГЭИК Ханс-Отто Пертнер.

В докладе освещается ряд последствий изменения климата, которых можно было бы избежать, ограничив глобальное потепление 1,5 C по сравнению с 2 C. Например, к 2100 году глобальное повышение уровня моря будет на 10 см ниже при глобальном потеплении на 1,5 C по сравнению с 2 C. Полагают, что при глобальном потеплении на 1,5 C Северный Ледовитый океан был бы свободен летом от морского льда один раз в столетие, а в случае потепления на 2 C — один раз в десятилетие.

"Хорошая новость заключается в том, что некоторые виды действий, которые будут необходимы для того, чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 C, уже предпринимаются по всему миру, но их необходимо ускорить", — сказала сопредседатель Рабочей группы Валери Массон-Дельмотт.

Сейчас мир на 1 градус теплее, чем в доиндустриальный период. Указывая на разрушительные ураганы в США, рекордные засухи в Кейптауне и лесные пожары в Арктике на севере Швеции, авторы доклада отмечают, что климатические изменения уже происходят.

Джеймс Хансен, бывший ученый NASA, который помог поднял тревогу по поводу изменения климата, сказал, что как 1.5 C, так и 2 C уводят человечество на неизведанную и опасную территорию, потому что они были значительно выше диапазона голоценовых эпох, в которых развилась человеческая цивилизация. Но он сказал, что между ними существует огромная разница: "1.5 C дает молодым людям и следующему поколению возможность сразиться. Это, вероятно, необходимо, если мы хотим сохранить береговые линии там, где они есть, и сохранить наши прибрежные города".

Ранее НВ сообщало, что австралийские ученые нашли первые свидетельства воздействия изменения климата на восточную антарктическую растительность. Исследование, проведенное исследователями из Университета Вуллонгонга в Австралии показало, что растительность в Восточной Антарктиде быстро меняется в ответ на более сухой климат.