Топливо кончилось. Орбитальный телескоп Kepler перевели в спящий режим

Специалисты NASA приостановили работу телескопа Kepler, чтобы сэкономить топливо и успеть в августе передать на Землю данные.

Аппарат, который обнаружил тысячи экзопланет с момента запуска в 2009 году, уходит на пенсию, пишет Gizmodo.

Сейчас телескоп не будет проводить каких-либо научных наблюдений — он должен будет переждать до 2 августа, когда, согласно плану, передаст данные, собранные в последние 51 день.

NASA не может определить точное количество топлива, которое осталось в Kepler, так как у телескопа нет бортового газового датчика. Однако, поскольку он находится в глубоком космосе, нет риска столкновения аппарата с другим потенциально астрономическим телом. Агентство может продолжать работать с Kepler до тех пор, пока он подает "признаки жизни".

По данным NASA, сотрудники Kepler поставили аппарат в режим гибернации до августа, когда планируют его снова включить и использовать космическую сеть NASA для передачи данных миссии на Землю. Если это будет успешным, они планируют начать новую кампанию по наблюдению за экзопланетами с оставшимся топливом.

Запуск Kepler состоялся 6 марта 2009 года в 22:49 по времени Восточного побережья США. Основная программа была рассчитана на 3,5 года. 12 мая 2013 года орбитальная обсерватория потеряла ориентацию в пространстве, бортовой компьютер перешел в безопасный режим. Точная ориентация аппарата стала невозможна, но анализ данных будет продолжаться еще несколько лет.

С учетом миссии К1 и результатов первых 10 кампаний миссии К2 на счету Kepler уже 2650 подтвержденных экзопланет. После того, как Kepler окончательно перестанет функционировать, его частично заменит космический телескоп TESS, предназначенный для поиска планет у других звезд.