Там и умру. Илон Маск признался, что готов переехать на Марс

Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил свои планы отправиться на Красную планету, несмотря на все сложности.

При этом Маск признал, что "вероятность смерти на Марсе намного выше, чем на Земле", пишет Mashable.

Большие планы основателя SpaceX по покорению Марса не являются секретом. В сентябре 2017 года 47-летний миллиардер объявил о своем амбициозном намерении добраться до Марса к 2022 году и отправить на планету пилотируемый экипаж в 2024 году.

Маск подтвердил эту временную шкалу в воскресенье, сказав в интервью, что полеты человека на Марс будут возможны через семь лет. Неудивительно, что билеты на Марс не будут дешевыми, по цене "около пары сотен тысяч долларов".

"Я совершенно точно знаю, что делать. Я думаю о перелете туда", – сказал Маск. По его словам, "на 70 процентов" он, вероятно, попадет на Марс лично, даже если есть повышенный риск смерти.

Также Маск отверг предположение, что полеты на Марс могут стать стратегией выхода для богатых на Земле, то есть тем, что журналист Майк Аллен назвал "спасательным люком для богатых людей".

"Нет. Ваша вероятность смерти на Марсе намного выше, чем на Земле. Это будет сложно. Есть хорошие шансы на смерть, когда вы движетесь в небольшом объеме через глубокий космос", - подчеркнул Илон Маск.

Кроме того, после прилета на Марс каждому участнику такого полета нужно будет очень много трудиться над созданием базы.

"Как только вы приземлитесь успешно, вы будете работать без перерыва, чтобы построить базу. Знаете, будет не так много времени для досуга. И как только вы доберетесь туда, даже после всего этого, там будет очень суровая среда. Есть хорошие шансы, что вы умрете там. Мы думаем, что вы сможете вернуться, но мы не уверены. Теперь это же не звучит как "спасательный люк для богатых людей", - ответил Илон журналисту.

Интервью вышло за день до того, как посадочный аппарат InSight от NASA планирует приземлиться на Марс. Посадка запланирована на понедельник, на 15 часов по времени Вашингтона, то есть на 22 по Киеву. Аппарат займется изучением поверхности планеты.