Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

Нобелевская премия 2018 года в сфере физиологии и медицины присуждена ученым Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе за их открытия в области борьбы с раком.

Об этом сообщается в Twitter Нобелевского комитета.

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The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI — The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 октября 2018 г.

Ученые разработали принципиально новый подход к терапии рака, отличный от радиотерапиии и химиотерапии, их исследования посвящены тому, как устранить подавление активности клеток иммуной системы со стороны раковых клеток.

Напомним, что лауреатами премии по медицине в 2017 году стали Джеффри Хол, Майкл Росбах и Майкл Янг.

Ученые были удостоены премии за открытие молекулярных механизмов, контролирующих ритмы биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.