01 октября 2018, понедельник

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

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Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине
Фото: nobelprize.org

Нобелевская премия 2018 года в сфере физиологии и медицины присуждена ученым Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе за их открытия в области борьбы с раком.

Об этом сообщается в Twitter Нобелевского комитета. 

Ученые разработали принципиально новый подход к терапии рака, отличный от радиотерапиии и химиотерапии, их исследования посвящены тому, как устранить подавление активности клеток иммуной системы со стороны раковых клеток.

Напомним, что лауреатами премии по медицине  в 2017 году стали Джеффри Хол, Майкл Росбах и Майкл Янг.

Ученые были удостоены премии за открытие молекулярных механизмов, контролирующих ритмы биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

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