Спокойной ночи. Ученые NASA официально попрощались с телескопом Kepler

Космический телескоп Kepler официально отправился спать навсегда в годовщину смерти немецкого астронома Йоханнеса Кеплера.

Наземная команда телескопа отправила ему серию команд "Спокойной ночи", пишет Engadget.

Эти команды предназначались для отключения режимов безопасности телескопа, которые могли бы включить его снова и выключить его передатчики, чтобы полностью отключить связь.

Поскольку космическая обсерватория Kepler вращается, команды нужно было отправить в тот момент, когда конкретная антенна направлена на нашу планету. И, кажется, ученым это удалось.

"Прощай, охотник за планетами. Прошлой ночью космический телескоп @NASAKepler получил окончательный набор команд для отключения связи с Землей. Команды "спокойной ночи" были отправлены в годовщину смерти Йоханнеса Кеплера", - написали ученые в блоге телескопа.

Kepler продолжит вращаться вокруг Солнца, то находясь дальше от него, чем Земля, то ближе. Время от времени он будет сближаться с нашей планетой, но никогда не пройдет ближе, чем примерно учетверенное расстояние от Земли до Луны.

Ранее НВ сообщало, что в конце октября 2018 года космическое агентство США заявило, что у телескопа Kepler полностью закончилось топливо. За 9 лет работы, исследовательский аппарат нашел более 2,5 тыс. планет вне Солнечной системы, которые могут быть пригодны для жизни. Телескоп запустили весной 2009-го, хотя миссию начали готовить более 30 лет назад, во время, когда ученые не имели информации ни об одной из планет вне Солнечной системы.