SpaceX отправит частный японский аппарат к Луне в 2020 году

Японская компания iSpace заключила с компанией SpaceX контракт на отправку двух миссий к Луне - в 2020 и 2021 году.

Эта компания дошла до финала конкурса Google Lunar XPrize, и готовит свои аппараты уже несколько лет, сообщается в официальном блоге iSpace.

Во время первой миссии компания отправит к Луне посадочный аппарат, но он не будет приземляться на поверхность Луны, а выйдет на орбиту вокруг нее и начнет передавать на Землю данные.

"Мы разделяем видение с SpaceX, позволяющее людям жить в космосе, поэтому мы очень рады, что они присоединятся к нам на этом первом этапе нашего путешествия", - заявил Такеши Хакамада, основатель и генеральный директор iSpace.

В 2021 году iSpace отправит второй аппарат, который совершит мягкую посадку на Луну и доставит на ее поверхность небольшие луноходы, которые будут также собирать научные данные.

"Мы вступаем в новую эру в исследовании космоса, и SpaceX с гордостью выбрала ispace для запуска своих первых лунных миссий. Мы с нетерпением ожидаем доставки этого инновационного космического корабля на Луну", - добавил президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

Первые две лунные миссии компании iSpace будут выполнены в рамках программы HAKUTO-R. Имя HAKUTO означает "белый кролик", оно основано на местном фольклоре о кролике на Луне. Кстати, в Китае рассказывают подобные легенды о лунном зайце - в его честь был назван первый китайский луноход.

iSpace - частная лунная геологоразведочная компания с перспективой расширения человеческого присутствия за пределами Земли. Компания, которая в настоящее время насчитывает более 65 сотрудников, работает в Японии, Люксембурге и США и подписала партнерские отношения с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и правительством Люксембурга.

Ранее НВ сообщало, что компания SpaceX сообщила, что первым космическим туристом, который отправится к Луне, станет миллиардер Юсаку Маезава. Но японец рассказал, что отправится в космос не один. Он выкупил все доступные места на ракете BFR и предлагает художникам присоединиться к нему в полете.