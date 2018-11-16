SpaceX отправила на орбиту катарский спутник

Компания SpaceX провела на мысе Канаверал во Флориде успешный запук ракета-носителя Falcon 9, который доставит на орбиту катарский коммуникационный спутник Es'hail 2.
Сообщается, что SpaceX удалось успешно посадить первую ступень ракеты.
Liftoff! pic.twitter.com/aoVi39TyW7— SpaceX (@SpaceX) 15 ноября 2018 г.
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