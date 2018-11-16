16 ноября 2018, пятница

SpaceX отправила на орбиту катарский спутник

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Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9
Фото: SpaceX via Twitter

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9

Компания SpaceX провела на мысе Канаверал во Флориде успешный запук ракета-носителя Falcon 9, который доставит на орбиту катарский коммуникационный спутник Es'hail 2.

Сообщается, что SpaceX удалось успешно посадить первую ступень ракеты.

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