Совсем уж глобальное потепление. Люди повысили температуру на Луне

В новом докладе группы исследователей из университета Техаса говорится, что люди, возможно, непреднамеренно повысили температуру Луны во время миссий Apollo.

NASA провело эксперимент по мониторингу тепла на лунных посадочных площадках 15 и 17 между 1971 и 1972 годами. Выяснилось, что температура области увеличилась на два-четыре градуса, пишет The Next Web.

В июле 1971 года астронавты, которые прибыли на Луну на кораблях Apollo 15 и Apollo 17, просверлили шахты глубиной 2,3 метра для установки метеорологических зондов. На местах посадки велись наблюдения за температурой на поверхности Луны

Исследователи, возглавляемые Сейити Нагихарой, разыскали несколько потерянных кассет NASA, которые записывали показания температуры с апреля по июнь 1975 года, а также наблюдения до 1977 года. Недавно ученые завершили анализ данных и пришли к выводу, что главной причиной повышения температуры поверхности Луны на 2 градуса стало воздействие астронавтов на породу.

По мнению исследователей, астронавты, которые ходили на Луне, возможно, переместили слишком большое количество пыли с поверхности. Это обнажило слой более темной, поглощающей тепло почвы, который ранее не подвергся воздействию солнечных лучей.

"Мы полагаем, что в результате деятельности астронавтов потребление солнечного тепла реголитом в среднем несколько увеличилось, что привело к наблюдаемому потеплению", - подчеркивают авторы исследования.

Ранее НВ сообщало, что ученые нашли доказательства наличия воды на Луне. Лунный метеорит, который обнаружили в пустыне северо-западной Африки, содержит убедительные доказательства того, что на Луне есть достаточный запас воды. Ученые из Университета Тохоку в Японии определили, что камень состоит из моганита, минерала, которому для формирования нужна вода.