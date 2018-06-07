Собачий грипп. Ученые предупредили о новой угрозе здоровью людей

Собаки могут стать невольной системой доставки для следующего опасного штамма гриппа среди людей.

Международная группа исследователей уже нашла у собак разновидности вируса, оторые могут потенциально заразить людей, сообщает Independent.

Ученые обнаружили, что вирус теперь способен переходить от свиней, одного из немногих видов, которые переносят грипп, собакам. Они, в свою очередь, могут заразить людей. Также выяснилось, что штаммы гриппа собак становятся все более разнообразными. Это напоминает о событиях, которые привели к вспышке глобального свиного гриппа десять лет назад.

"Распространение вирусов гриппа среди собак опасно тем, что их уровень генетического разнообразия почти так же высок, как и среди людей. Это заметно повышает вероятность того, что вирус научится заражать и людей, приспосабливаясь к новым породам собак", — рассказывает ведущий автор исследования, Адольфо Гарсия-Састре из медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Исследователи проанализировали геном 16 вирусов гриппа, которые были обнаружены у собак в южном регионе Гуанси в Китае. Оказалось, что эти вирусы содержат в себе фрагменты геномов трех разных штаммов гриппа, H1N1, H3N8 и H3N2, которые до этого поражали только людей, птиц и свиней, но не собак.

Большинство из этих собак были домашними животными, которых привели к ветеринару, но большая популяция уличных собак и торговля собачьим мясом делают распространение инфекции более вероятным, чем в других странах.

Развитие вируса гриппа породило новое семейство патогенов группы H1N1, которые способны заражать и собак, и свиней, и распространяться между ними воздушно-капельным путем. Пока непонятно, может ли этот вирус проникать и в организм людей – сейчас ученые выясняют это, проводя опыты на культурах человеческих клеток.

В случае, если эти новые штаммы заражают людей, они могут быть очень серьезной проблемой, так как наши иммунные системы ранее не встречались с ними и медленно справляются с инфекцией. Во время пандемий свиного гриппа от людей требовалось избегать тесного контакта с больными животными. Но проблемо в том, что многие люди гораздо чаще контактируют с собаками, чем с животными на фермах.

Джонатан Болл, профессор молекулярной вирусологии в Ноттингемском университете, который не участвовал в исследовании, сказал, что вряд ли мы можем догадаться о следующей вспышке, но стоит признать, что собаки могут быть ее источником.

"У людей много взаимодействия с собаками, и мы знаем, что собаки могут заразиться гриппом. Это исследование, является доказательством того, что собаки могут быть заражены несколькими штаммами вирусов, в первую очередь вирусами свиней, которые являются известным резервуаром опасных для нас вирусов гриппа. Это увеличивает потенциальную угрозу и для собак, которые становятся своего рода "сосудами для смешивания", для появления новых штаммов вируса, которые могли бы в будущем распространиться на людей", - подчеркнул Джонатан Болл.