Соавторы посмертно опубликовали работу Хокинга о "пушистых черных дырах"

Свет увидела статья, в которой знаменитый физик Стивен Хокинг в партнерстве с коллегами из Кембриджа и Гарварда рассматривает исчезновение информации в черных дырах.

Исследователи предполагают, что если объект попадает в черную дыру, он должен увеличить температуру этой дыры, и ее энтропия также должна измениться, пишет Science Alert.

Статья об этом получила название Black Hole Entropy and Soft Hair (Энтропия черной дыры и легкий пушок). Странное название статьи является отсылкой к физической "теореме об отсутствии волос" у черной дыры, где "волосы" являются метафорой информации о материи, которую черная дыра поглощает и не выпускает обратно.

Фотоны, которые окружают черные дыры, могли бы записать энтропийный сдвиг черной дыры. Именно такие фотоны Хокинг и его коллеги и называют "легким пухом". По сути эта метафора - способ объяснения температурных и энтропийных сдвигов, чтобы он соответствовал тому, что мы уже знаем о работе Вселенной.

Один из авторов новой работы, физик Малкольм Перри из Кембриджского университета в Великобритании заявил, что в статье сделан важный шаг на пути построения теории квантовой гравитации. "Эта статья свидетельствует о том, что мягкий пух может объяснять энтропию. Мы считаем, что это довольно хороший шаг, но предстоит еще много работы", - сказал Перри.

"В то время как вам нужно быть ученым калибра Хокинга, чтобы правильно понять тонкости нового исследования, кажется очень важным, что, возможно, последняя статья Хокинга связана с одной из его любимых тем", - подчеркивают журналисты Science Alert.

Малкольм Перри вспоминает, как в последний раз он говорил с Стивеном Хокингом об исследовании, над которым они работали - это было всего за несколько дней до смерти Хокинга.

"Стивену было очень сложно общаться, и меня перевели на громкую связь, чтобы я мог объяснить, куда мы пришли. Когда я объяснил это, он просто широко улыбнулся. Я только сказал ему, где мы находимся, а он уже знал окончательный результат", - рассказал Малкольм Перри.

Знаменитый физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Он с юных лет страдал от бокового амиотрофического склероза. Болезнь не поддается лечению и с годами только прогрессирует.