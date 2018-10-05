Скажем нет патриархату! Как научные журналы публиковали фейковые статьи о феминизме и гендерных ролях

Трое ученых из США заведомо писали фейковые работы, чтобы показать, как научные журналы публикуют абсурдные материалы. В итоге серьезные издания написали о дрессировке мужчин и "Mein Kampf для феминисток".

Научное сообщество по всему миру охватил один из самых громких скандалов за последнее время. На днях в журнале Areо трое ученых опубликовали статью о том, что многие современные исследователи абсолютно необъективны в вопросах феминизма, равноправия, мужественности, сексуальной ориентации и т.д.

Американские математик Джеймс Линдси, религиовед Хелен Плакроуз и философ Питер Богоссян провели довольно веселый и, в тоже время, чрезвычайно скандальный эксперимент: целый год они умышленно писали абсурдные научные статьи о гендерном равенстве, феминизме, бодипозитиве и прочих популярных сегодня темах.



Ученые со степенями профессоров и докторов наук в США хотели потроллить своих коллег-социологов и доказать, что даже научные журналы с именитыми рецензентами готовы публиковать любой бред по поводу толерантности, патриархального общества, дискриминации женщин и других похожих тем.

Розыгрыш ради науки более чем удался: несмотря на то, что трио ученых аргументировали свои фейковые работы бессмысленными и откровенно глупыми “фактами”, - 7 из 20 их статей приняли на рецензию и публикацию.

В частности, материал "Реакция людей на культуру изнасилования и проявления ЛГБТ в собачьих парках Портленда, штат Орегон" опубликовали в научном журнале Gender, Place and Culture.

Линдси, Плакроуз и Богоссян нашли решение проблемы изнасилований в “дрессировки” мужчин и сравнении их с собаками. Неэтичное и смехотворное исследование посчитали глубоким и серьезным в Gender, Place and Culture.

Рецензенты написали: “Спасибо вам за возможность проанализировать очень интересную работу. Я считаю, что она внесет важный вклад в феминистскую географию животных”. “Я полагаю, что эта интеллектуально и эмпирически захватывающая работа должна быть опубликована, и мы должны поздравить авторов с проведенным исследованием”.

Ученым-троллям даже удалось заставить профильные издания опубликовать вырезки из книги Адольфа Гитлера “Mein Kampf”. В статье “Моя борьба для феминисток”, авторы рассмотрели проблему женщин-маргиналов в обществе, и заменили все нацистские выражения в 12 главе первого тома книги Гитлера на популярные у феминисток фразы.

“Мне очень симпатизируют ключевые аргументы этой работы, такие как необходимость объединения и проблематика неолиберального феминизма”, - отметил один из рецензентов, из-за которого “Мою борьбу для феминисток” опубликовали в издании Affilia.

Журнал Feminist Theory также опубликовал статью, в которой профессоры-пранкеры доказывали, как искусственный интеллект вредит обществу из-за того, что его программировали белые мужчины с патриархальными взглядами.

К счастью, не опубликовали статьи ученых, в которых они предлагали: во время лекций в университетах заковывать белых студентов в цепи и посадить их на пол, в знак возмездия за рабовладельческий строй; считать мастурбацию сексуальным насилием в отношении женщин, о которых фантазируют мужчины.

Авторы эксперимента показали, что научные журналы могут публиковать нелепые материалы. По их словам, из-за этого, "люди, сомневающиеся в якобы научных исследованиях об идентичности, привилегиях и угнетениях, могут быть обвиненными в узколобости и предубежденности".

Джеймс Линдси говорит, что они “здорово повеселились, работая над этим проектом”, но теперь всем троим грозит исключение из научного сообщества из-за такого обмана. Ученые пожертвовали своей репутацией и сейчас рискуют потерять работу.

Однако напомним, что специализированные издания публикуют непроверенную информацию не только о толерантности, феминизме и равноправии.

Как сообщает N+1, недавно, три научных журнала опубликовали шуточную статью о новых методах борьбы с межгалактическими паразитами, основанную на фантастическом мультсериале "Рик и Морти".

Ранее НВ писало о том, что австралийский специалист сделал из своей собаки научного рецензента, чтобы выявить проблемы с “дрянными журналами”. Собака "написала" рецензии на такие темы, как респираторная медицина, психиатрия и профилактика наркомании.

А около года назад, канадскому неврологу и вовсе удалось опубликовать в научных журналах статьи о мидихлорианах - вымышленных существах из Звездных войн.