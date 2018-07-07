Siri, открой иллюминатор. Зачем робота отправили в космос? Блог Константина Ценцуры

Для Международной космической станции разработали помощника с искусственным интеллектом. Роботов начинают внедрять в самые необычные сферы человеческой деятельности.

Искусственным интеллектом (ИИ) на Земле уже никого не удивишь. А как насчет применения сверхумных компьютеров в космической сфере?

На днях вышел подкаст Marketplace Tech с Молли Вуд, в котором ведущая рассказывала о ранее небывалом явлении в мире технологий – специально разработанный робот Саймон начал помогать космонавтам на Международной космической станции (МКС).

IT-решения уже давно применяются в космической сфере, но теперь исследовать космос вместе с людьми будут оживленные машины с цифровым интеллектом.

Робот Саймон был запущен на носителе SpaceX в понедельник, второго июня, и призван облегчить работу обитателей МКС. Компьютер имеет шарообразную форму и наделен цифровым лицом. Саймон может автономно передвигаться в невесомости и работает по принципу эппловской Siri, амазоновской Alexa и других голосовых помощников.

Фото: New York Post

Кроме простых информационных задач, Cаймон – хороший собеседник, который может в любой момент составить компанию скучающему космонавту.

«Привет, я твой помощник во всех процедурах и экспериментах, ты также можешь использовать меня как фото и видеокамеру. Моя миссия – помочь везде, где я могу, мотивировать тебя, независимо от того, какое задание нужно выполнить» – научили говорить Саймона искаженным цифровым голосом.

Разработчик Саймона Матиус Бениак объясняет, что их робот – не просто демонстрация технологий в космосе, а реальное эффективное решение. «Представьте, что вы астронавт на МКС и вам нужно выполнить задание. Вы должны достать планшет, прочитать процедуру и приступить к работе. Когда возникнут трудности – снова нужно возвращаться за инструкциями. Что если у вас будет компаньон, которого всегда можно попросить это сделать?» – говорит Матиус.

Умный компьютер-космонавт создавался сразу тремя большими компаниями – американским IT-гигантом IBM, европейской корпорацией аэрокосмических технологий Airbus и Немецким аэрокосмическим центром. Идея Саймона взята с японского аниме-сериала «Капитан будущее», в котором профессор Саймон поместил свой мозг в робота и путешествовал по Галактике вместе со своим сыном.

В отличие от подобных фантастических роботов TARS в «Интерстелларе» и HAL 9000 в «Космической одиссее 2001», реальные космонавты могут не боятся, что Саймон станет умнее них и начнет скрывать какую-то информацию. Матиус Бениак уверяет – ИИ всегда должен быть лишь вспомогательной системой, и ученые не планируют создавать целого астронавта-компьютера, на которого можно возложить ответственность за принятие решений.

Пока некоторые общества на нашей планете не знают ни о МКС, ни о роботах – искусственные собратья человека уже помогают нам обслуживать земную инфраструктуру прямо из космоса и искать другие миры.

Нужны ли нам такие технологии? Конечно, нужны. Стоит ли их бояться? Конечно, нет.

Недавно я был в Немецком техническом музее в Берлине, главной фишкой которого, с недавних пор, является робот-гид Тим.

Фото: liveberlin

Андроид может общаться с вами на разных языках, автономно перемещаться по залу, преодолевая любые преграды, предоставлять информацию по всему, что есть в музее, проводить к нужному вам экспонату, и, самое главное, – моргать, как настоящее живое существо.

Признаться, первое время это выглядит довольно жутковато, но уже за пару минут в компании Тима, ты воспринимаешь его как в доску своего парня. И это так – капля в море, простейший голосовой помощник с функциями передвижения. Японские инженеры, к примеру, относительно давно придали компьютерам точный человеческий облик и даже построили целые гостиницы, которые полностью обслуживаются роботами.

Технологии летят вверх и передовые страны стараются побыстрее обуздать их. Так что, когда очередной консерватор будет хаять технократа – вспомните Саймона с Тимом, которые уже сегодня являются самыми честными и беспристрастными слугами человечества.

Автор колонки – Константин Ценцура, журналист НВ Техно.