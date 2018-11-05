Школьники во время экскурсии нашли топор возрастом 6000 лет

Группа американских подростков помогла обнаружить каменный артефакт возрастом почти 6 000 лет во время экскурсии в штате Вашингтон.

18-сантиметровый индейский каменный топор, по уверениям ученых, поможет узнать больше о древних жителях этих мест, пишет Gizmodo.

Каменный топор возрастом 6000 лет был обнаружен во время археологических раскопок группы в поместье Джорджа Вашингтона на месте бывшего кладбища африканских рабов. Эксперты уверяют, что этот артефакт очень важен для понимания жизни людей, которые жили на этом месте несколько тысячелетий назад.

"Артефакты, такие как этот, являются жизненно важным ресурсом, которые помогают нам узнать о различных сообществах, которые сформировали этот ландшафт на протяжении своей долгой истории", - сказал Шон Девлин, хранитель археологических находок поместья Маунт-Вернон.

По мнению ученых, топор был создан квалифицированным мастером, который работал с речным булыжником, отесывая его кромки. Мастер, по-видимому, затем использовал шлифовальный камень для дальнейшего сглаживания поверхностей, прежде чем создавать канавки, к которым была прикреплена деревянная ручка. Полагают, что этот инструмент, вероятно, использовался для рубки дров.

Преподаватель археологии Джейсон Андерсон, сын которого был одним из двух учеников, которые нашли топор, сказал, что ученики из Средней школы архиепископа Хобана участвуют в археологической работе на горе Вернон в течение шести лет.

"Самое интересное: вся наша задача состоит в том, чтобы привлечь студентов к археологии", - сказал он, добавив, что очень важно, что именно ученики, а не взрослые, открыли артефакт.