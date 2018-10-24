Шанс для жизни. Ученые нашли новые свойства марсианской воды

Вода под поверхностью Марса, особенно вблизи полюсов, может содержать молекулярный кислород.

Его количества должно хватить не только для выживания микробов, но и многоклеточных существ, пишет Science Alert.

Совсем недавно миссия ESA Mars Express передала радиолокационные данные о наличии жидкой воды под южной полярной областью на Марсе - потенциально подземном озере. Кроме этого, роверы и посадочные станции нашли вещества, в том числе перхлораты кальция и магния, вблизи предполагаемых просачиваний воды и в других местах на Марсе.

В новом исследовании было подсчитано, сколько молекулярного кислорода может быть растворено в жидких рассолах на Марсе. Авторы работы создали компьютерную модель подобного рассола и просчитали, как он будет вести себя при разных температурах и давлениях, а также разных концентрациях солей.

Оказалось, что ручьи будут содержать в себе достаточно кислорода в том случае, если они будут находиться около полюса планеты, а в составе жидкости будут присутствовать перхлораты магния и кальция. Такие зоны на планете есть и это примерно 6,5% от общей площади Марса.

Компьютерные модели показывают, что концентрации кислорода может быть достаточно для любых аэробных микробов (то есть тех, которые требуют кислорода). Кроме того, этих количеств кислорода – примерно 32 миллиграмм на кубический метр воды – должно хватить для поддержания примитивных многоклеточных существ, таких как губки, с достаточно медленным метаболизмом.

"Наша работа требует полного пересмотра всего, что мы думаем о возможности жизни на Марсе. Полученные данные говорят о том, что если жизнь когда-либо существовала на Марсе, она могла дышать кислородом", – говорит ведущий автор исследования Влада Стаменкович, исследователь Лаборатории реактивного движения NASA.

Ранее НВ сообщало, что руководитель космического агентства США Джим Брайденстайн не исключил существования жизни на Марсе на основании новых открытий. Как отметил глава NASA, новые данные пока не позволяют говорить о существовании жизни на Красной планете, но заметно повышают такую вероятность.