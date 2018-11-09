Искусственный интеллект. Сегодня Святослав Вакарчук станет гостем прямого эфира Радио НВ

Сегодня вечером, в 20:00 гостем студии Радио НВ снова станет Святослав Вакарчук. Лидер группы Океан Эльзы обсудит с международным обозревателем НВ Иваном Яковиной о том, зачем люди создают искусственный интеллект.
Об этом сообщается на странице Радио НВ в Facebook.
Святослав Вакарчук уже дважды был гостем Ивана Яковины в эфире Радио НВ. В начале августа этого года музыкант и журналист говорили межзвездных путешествия и жизни во Вселенной, а в июне - о квантовой механике и ее возможностях.
- Перед покорением космоса нам нужно научиться не уничтожать самих себя. Святослав Вакарчук рассказал о межзвездных путешествиях и жизни во Вселенной
- Квантовая механика и ее возможности. Авторская программа Ивана Яковины. Гость - Святослав Вакарчук
Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта.
Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут.
Где вещает Радио НВ
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