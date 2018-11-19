Сделай сам. Физики объяснили необычную особенность австралийских сумчатых

Американские ученые смогли объяснить, почему фекалии австралийских вомбатов имеют кубическую форму.

Открытие, по уверениям исследователей, можно использовать в производстве, говорится в статье EurekAlert!.

Дело в том, что в настоящее время вомбаты являются единственным известным видом, способным продуцировать кубические структуры органическим путем. В строительстве кубы производятся методом литья под давлением или экструзией, но фекалии вомбатов могут помочь человеку создавать кубики другим способом.

Как выяснила Патрисия Янг, докторант по машиностроению в Технологическом институте Джорджии, уникальная особенность вомбатов связана с необычной структурой стенок их кишечника. Если подобную структуру удастся смоделировать, это может быть использовано в технике.

Чтобы смоделировать процесс формирования кубов, ученые вырезали кусок кишки у недавно погибшего животного и раздули его, используя обычный воздушный шарик. Оказалось, что стенки кишечника вомбатов имели крайне необычную структуру – они лучше растягивались в ширину, чем в длину, причем их эластичность плавно менялась, увеличиваясь и уменьшаясь примерно в 2-3 раза.

В начале толстой кишки вомбатов есть горизонтальные складки, которые, по-видимому, помогают создать кубики, а ее конец относительно гладкий, что позволяет сохранить необычную форму помета.

"Мы можем учиться у вомбатов и, надеюсь, применять этот новый метод для нашего производственного процесса. Мы можем понять, как перемещать материалы с большой эффективностью", - подчеркнула Патрисия Янг. По ее словам, исследования группы связаны с машиностроением и биологией, и их результаты ценны для обеих областей.

Ученые отмечают, что такая необычная форма помета может быть связана с тем, что вомбаты используют свои экскременты для того, чтобы обмениваться сигналами с сородичами. "Лепешки" кубической формы реже теряются и помогают животным точнее определять границы участков других семей и избегать конфликтов.

"Общественность в Австралии очень интересовало, как и почему вомбаты создают кубические фекалии. Многие идеи выдвигались для объяснения этого, но до этого никто не исследовал причину. Это было фантастическое сотрудничество которое показывает ценность междисциплинарных исследований для новых научных открытий", - признался соавтор необычного исследования, австралийский биолог Скотт Карвер.