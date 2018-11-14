Рукой подать. Астрономы обнаружили "новую Землю" у ближайшей к нам одиночной звезды

Астрономы нашли супер-Землю на расстоянии шести световых лет от нас

Испанские астрономы обнаружили похожую на Землю экзопланету, которая вращается вокруг звезды Барнарда на расстоянии шести световых лет от Земли.

Звезда Барнарда - красный карлик и ближайшая к Земле одиночная звезда. Ближе к нам лишь три звезды в системе Альфа Центавра.

Обычно красные карлики представляют собой весьма агрессивных соседей, они меньше и холоднее Солнца и при этом имеют нестабильное электромагнитное излучение, но звезда Барнарда - один из самых тихих и спокойных красных карликов, которые известны современным астрономам.

Учитывая этот факт, а также близость звезды Барнарда к Земле, астрономы давно пытались найти в ее окрестностях экзопланеты. Но это удалось сделать только сейчас благодаря усилиям группы испанских астрофизиков.

По словам Игнасио Рибаса из Испанского института космических наук, первые данные, которые наводили на мысли о наличии у звезды Барнарда планеты, были получены еще в 2015 году. Но тогда они были слишком близки к статистической погрешности.

Теперь же получены весьма достоверные данные, которые позволяют утверждать, что экзопланета там все таки есть. "Мы уверены на 99,2%", - констатирует Рибас.

Пока сложно утверждать что-то конкретное об этой экзопланете, но ученые предполагают, что она относится к категории "супер-Земель". Т.е. она по размерам превосходит Землю, но не дотягивает до таких гигантов как Уран или Нептун. Ее масса может равняться четырем массам Земли. А температура на ее поверхности может быть около -170 градусов Цельсия, предполагают исследователи.

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