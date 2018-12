Калифорнийские бандеровцы. Роскосмос обвинил в своих проблемах Украину и SpaceX

Российская космическая корпорация опубликовала отчет за 2017-й год. Оказывается, в низких показателях работы виноваты курс рубля, частные ракетостроители из США и Украина.

На прошлой неделе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что они собираются проверить, действительно ли NASA высаживалось на Луну. "Мы такую задачу поставили – полететь проверить: были они или не были... Они говорят, что были, мы проверим", - сказал Рогозин.

Хотя, до Луны дело может и не дойти, ведь с последними бедами Роскосмоса, государственному предприятию становится все тяжелее выдерживать конкуренцию на рынке.

К примеру, недавно компания опубликовала отчет о деятельности за 2017 год. Как заметило издание РБК, в заниженных показателях экспорта ракетно-космической техники и невыполнении планов по космическим запускам виноваты американская компания SpaceX и Украина.

В отчете указано, что часть российского экспорта космической продукции должна была составить 24,5% от мирового, а получилось почти в три раза меньше – 8,5%. Из 25 запланированных запусков, корпорация смогла осуществить лишь 17.

В графе “обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года” авторы написали, что виноваты, в частности, компания Илона Маска SpaceX, которая предлагает заниженные цены на космические запуски, и Украина – потому что не вовремя поставила комплектующие для разгонного блока “Бриз-КМ” и сорвала запуск спутника “Лыбидь”.

Согласно отчету, российским космонавтам помешал “выход частных фирм США при содействии государства на мировой рынок пусковых услуг с демпинговыми ценами космических запусков (в частности фирмы SpaceX с семейством РН Falcon)”.

Кроме этого, в Роскосмосе сетуют на курс рубля и снижение государственного финансирования.

Как ранее писало НВ, летом 2018-го, после полувека эксплуатации, Роскосмос решил отказаться от производства ракеты Протон-М.

Новый глава Дмитрий Рогозин тогда заявил, что этот тип ракет выполнил свою историческую задачу, и дальнейшее производство Протон-М приведет Роскосмос к финансовому краху.

Первый запуск универсальной ракеты Протон-М состоялся в 1965 году, а за 52 года эксплуатации было выпущено более 400 ее экземпляров. Советскую рабочую лошадку решили убрать из-за появления ракет SpaceX Falcon 9 и Falcon Heavy, которые за гораздо меньшие деньги могут выводить такое же количество груза на орбиту.

Одной из причин отказа от Протона стало и топливо, на котором летает ракета. Смесь гептила и оксидов азота значительно упростили систему двигателя и увеличили его надежность. Но, сегодня, такой тандем является чрезвычайно токсичным и требует повышенных мер безопасности.

Взамен, Рогозин планирует выпустить первую тяжелую ракету-носитель в истории современной России – Ангара-А5, единственный запуск которой состоялся в конце 2014-го.

Преемница Протона питается более экологичной смесью кислорода и керосина, и, в планах, должна выводить 27 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту уже в 2021-м и 37,5 тонн к 2027-му. Все же, пока неизвестно, когда будет следующий запуск Ангары и в каком состоянии ракета находится сейчас.

Не стоит забывать и о недавнем провальном запуске корабля Союз на Международную космическую станцию (МКС).

11 октября 2018-го единственный космический корабль, который может доставлять людей на МКС, пролетел всего 119 секунд, пока на ракете не произошло аварийное отключение двигателей.

Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг остались невредимыми и спустились на казахские поля в аварийной капсуле, но запланированные миссии и ротации на МКС пришлось временно отложить.



“Союз выводит людей и оборудование на космическую станцию. Союз также может доставить людей обратно на Землю. Россия – это большая страна. Россия помогает США управлять МКС”, - говорится на сайте NASA.

Хотя, после этого инцидента, в аэрокосмическом агентстве США явно не могут дождаться завершения работ над более современным коммерческим аппаратом Crew Dragon компании Илона Маска.

Месяц назад отделение NASA опубликовало видео, где астронавты готовятся к первому пилотируемому полету на МКС на этом корабле, который должен состояться летом 2019-го.

Commercial crew astronauts Bob Behnken and Doug Hurley are getting familiar with operating inside @SpaceX's Crew Dragon, fully suited! pic.twitter.com/41cqRwhzdp