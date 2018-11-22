Ракета с украинским двигателем вывела на орбиту марокканский спутник

Ракета Vega компании Arianespace запустила второй марокканский спутник дистанционного зондирования, под названием Mohammed VI-B.

Запуск аппарата с украинским двигателем произошел с космодрома во Французской Гвиане, пишет NASA Space Flight.

Это второй спутник для космической программы Королевства Марокко, после запуска Mohammed VI-A в ноябре 2017 года. Спутник Mohammed VI-B будет использоваться в основном для картографирования и землеустройства, регионального развития, сельскохозяйственного мониторинга, предотвращения стихийных бедствий, а также для пограничного надзора. Аппарат весит 1110 килограммов.

Рейс ракеты был девятой миссией Arianespace в 2018 году и является вторым в этом году запуском с использованием пусковой установки Vega, которая является одной из трех ракет-носителей, которые использует Arianespace.

Ракета Vega разработана Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI). Она предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту высотой 1200 км спутников массой до 1200 кг или на полярную орбиту высотой 700 км спутников массой 1500 кг.

Один из двигателей ракеты Vega, RD-843, был разработан украинским конструкторским бюро Южное и заводом Южмаш на основе моторов RD-864 и RD-869, которые питали третьи ступени советского семейства ракет R-36.

Впервые Vega запустили 13 февраля 2012 года с космодрома Куру. Всего ракета совершила 12 стартов — все успешные.