Работать некому. В Китае не могут найти специалистов для обслуживания огромного телескопа

Китайские ученые создали огромный радиотелескоп в отдаленной части страны и, хотя он является самым крупным инструментом в своем роде в мире, страна испытывает трудности с персоналом обсерватории.

В частности, на телескоп, который получил имя FAST, все еще не удалось привлечь руководителя проекта, сообщает Ars Technica.

Только несколько десятков человек в мире имеют квалификацию, которую Китай ищет для этой позиции. Кандидату предлагается единовременная выплата в размере $1,2 млн.

Тем не менее, оплата работы все равно является проблемой. Согласно сообщению, астрономы, заинтересованные в том, чтобы работать там, должны свободно говорить по-английски и рассчитывать на долгосрочную работу в отдаленном месте в горной провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Компенсация за работу является скудной, по крайней мере, по западным стандартам - около 100 000 юаней или $14 400 в год.

"Неудивительно, что им трудно было нанимать людей, учитывая низкую зарплату по сравнению с аналогичными международными институтами. Они ищут контрактных работников вместо постоянных сотрудников, поскольку Национальная астрономическая обсерватория не имеет постоянных должностей", - сказал журналистам один из научных сотрудников.

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться астрономы из других стран, заключается в том, что их деятельность будет контролироваться Китайской академией наук. Вероятно, это ограничивает академическую свободу, которой обычно пользуются западные наблюдатели.

Добавим, FAST - это радиотелескоп на юге Китая в провинции Гуйчжоу. На его строительство было затрачено более $185 миллионов. После окончания строительства в 2016 году и сдачи в эксплуатацию FAST стал самым большим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой, его диаметр — 500 метров. Радиотелескоп позволяет ученым изучать формирование и эволюцию галактик, темную материю, исследовать объекты эпохи реионизации. Он уже открыл десятки пульсаров.