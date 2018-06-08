Работает - не трогай. Миссию зонда Juno на орбите Юпитера решили продлить

NASA согласилось финансировать проект миссии Juno до 2022 финансового года и тем самым продлить научные изыскания еще на 41 месяц.

Это означает, что Juno будет вращаться вокруг газового гиганта до июля 2021 года и сможет собрать больше данных о газовом гиганте, сообщает Engadget.

По словам представителей NASA, в апреле этого года руководство агентства собрало группу из нескольких ведущих экспертов, которые оценили работу Juno и пришли к выводу, что зонд получает уникальные данные и что его работу необходимо продлить. После этого миссии было решено выделить дополнительное финансирование.

"Благодаря этим средствам команда Juno не только сможет ответить на давние вопросы об Юпитере, которые в первую очередь подпитывали эту захватывающую миссию, но они также будут исследовать новые научные головоломки. С каждым дополнительным витком ученые смогут узнать новое об этом далеком мире", - сказал Томас Зурбухен, заместитель управляющего научным управлением NASA в Вашингтоне.

Зонд Juno достиг Юпитера в июле 2016 года. Изначально предполагалось, что у Juno будет короткая продолжительность жизни, так как аппарат должен был выходить на орбиту Юпитера каждые 14 дней. К сожалению, что-то пошло не так с клапанами в топливной системе, поэтому зонд застрял, выполняя 53-дневные маневры вместо 14-дневных. Более длинные орбиты означают, что для сбора объема данных, которые NASA хочет получить, требуется больше времени.

Благодаря Juno ученым удалось изучить полярные сияния, циклоны и штормы на газовом гиганте, измерить глубину Большого красного пятна на Юпитере (гигантского вихра размером с Землю), а также получить множество фотографий самой большой планеты Солнечной системы.

Изначально предполагалось, что он завершит свою работу в феврале 2018 года. Но теперь Juno получит шанс стать последней активной миссией NASA в дальнем космосе. Следующий аппарат NASA за орбитой Марса появится очень нескоро, не раньше второй половины 2020 годов, когда в космос будет выведена миссия "Европа-Клиппер".

Ранее НВ сообщало, что в апреле 2018 года космическое агентство NASA показало видео, которое демонстрировало северный полюс Юпитера в инфракрасном диапазоне. Ролик был составлен из снимков, сделанных камерой на борту станции Juno.