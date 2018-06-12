Пылевая буря угрожает вывести из строя марсоход Opportunity

Ровер Opportunity, который находится на поверхности Марса, борется с серьезной пылевой бурей.

Эта буря может помешать роботу когда-либо снова связаться с Землей, пишет The Verge.

Шторм настолько сильный, что пыль закрывает Солнце, что затрудняет возможность получения света солнечными батареями, которые генерируют энергию и заряжают внутреннюю батарею робота. Инженеры NASA ждут, сможет ли ровер выдержать шторм и возобновить работу, когда пыль уляжется.

Этот шторм застал инженеров врасплох. Он появился прямо над ровером 3 июня и с тех пор увеличивается. 10 июня буря усилилась настолько, что небо на Марсе стало намного темнее, чем во время бури десять лет назад. Из-за этого, по словам источника в NASA, Opportunity генерирует как никогда мало энергии.

В таких условиях марсоход вынужден использовать резервные мощности для продолжения работы. Однако если напряжение батареи станет слишком низким, ровер не сможет связаться с инженерами на Земле до окончания бури и NASA не будет знать, в каком состоянии находится аппарат. Если резервные мощности марсохода иссякнут, он больше не сможет двигаться.

Инженеры NASA приостановили все научные работы Opportunity и выключили большинство инструментов аппарата. Основная задача ровера на данный момент — генерировать как можно больше энергии в течение дня, затем "пробуждаться" для связи с Землей и делать снимок неба, чтобы специалисты могли понять, что происходит с бурей. 10 июня - через неделю после образования шторма - инженеры NASA получили сигнал от ровера и смогли дать ему некоторые команды.

Однако буря может продлиться еще долго. Пока шторм растет в размерах, и есть признаки того, что он может в конечном итоге охватить почти весь марсианский мир. Если это произойдет, буря может продолжаться более месяца. Поэтому, NASA не исключает вероятности, что летом 2018 года миссия Opportunity закончится.

Opportunity — второй марсоход космического агентства NASA, который был запущен в рамках проекта Mars Exploration Rover. На поверхность Марса ровер опустился 25 января 2004 года. Opportunity совершил посадку в кратере Игл, на плато Меридиана.

Ранее НВ сообщало, что поисковый аппарат NASA обнаружил в скалах на Марсе новые доказательства того, что на планете могла быть жизнь. Новые результаты - "жесткие" органические молекулы в осадочных породах возрастом около трех миллиардов лет, которые находились вблизи поверхности, а также данные о сезонных колебаниях уровней метана в атмосфере.