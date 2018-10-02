Просверлили нарочно. Роскосмос исключил одну из версий появления дыры в корабле Союз

Комиссия исключила производственный брак как причину появления отверстия в обшивке космического корабля Союз.

Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, эксперты также подтвердили, что дыра в космическом корабле появилась преднамеренно, пишет РИА Новости.

Он отметил, что результаты расследования комиссии очень важны для поиска истины в этом инциденте.

"Теперь остается версия преднамеренного воздействия. Где это было сделано, установит вторая комиссия, которая работает", — сказал Рогозин.

Глава корпорации напомнил, что 15 ноября члены экипажа МКС выйдут в открытый космос, чтобы осмотреть отверстие в корабле. Он также отметил, что по договоренности с NASA он не может комментировать ход расследования до его завершения.

"Скажу что-то лишнее, будет дыра в отношениях, скажу аккуратно — будет просто дыра в облике. Я предпочитаю сказать о дыре в облике", — резюмировал Рогозин.

Замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев, в свою очередь, заявил, что отверстие в Союзе с вероятностью 50 процентов появилось в космосе. Он отметил, что осмотр космонавтами внешней стороны корабля поможет в расследовании инцидента.

Крикалев также подчеркнул, что экипаж МКС болезненно реагирует на публикации СМИ о версиях появления дыры в обшивке Союза.

Напомним, в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле Союз МС-09. Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Экипаж Международной космической станции поставил временную марлевую заплатку с эпоксидной смолой на трещину в корпусе корабля Союз и устранил утечку кислорода.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что трещина в обшивке корабля Союз появилась из-за преднамеренного воздействия дрелью. По словам Рогозина, сейчас выясняется, было ли это сделано на орбите или еще на Земле во время сборки.