Прощай, звезда. Астрономы впервые зафиксировали, как звезда съедается сверхмассивной черной дырой

Испанские ученые отследили сверхмассивную черную дыру, которая в 20 миллионов раз больше Солнца. Она поглотила и уничтожила звезду, которая подошла слишком близко.

Исследователи предполагают, что звезда крутилась вокруг черной дыры, излучая интенсивное рентгеновское излучение и видимый свет, когда ее поглотила черная дыра, пишет Mashable.

После поглощения произошел мощный взрыв и выброс материи. Чтобы следить за этой звездной смертью, астрономы использовали радио и инфракрасные телескопы, такие как очень длинный базовый массив Нью-Мексико (VLBA), чтобы следить за событием, которое произошло в паре сталкивающихся галактик под названием Arp 299.

Астрономы заметили яркий взрыв около Arp 299 и следили за изменениями в течение десятилетия. Наблюдения показали, что струя электромагнитных волн идет в одном направлении от черной дыры.

"Нам раньше никогда не удавалось увидеть то, как формируется этот выброс. Большую часть времени сверхмассивные черные дыры никого не разрывают и остаются практически невидимыми для нас. Фактически у нас появился уникальный шанс понять, что происходит в окрестностях черной дыры во время подобных "разрывов", — заявил Мигель Перез-Торрес, астрофизик из Астрофизического института Андалусии в Гранаде.

Оказалось, что за время подобного события черная дыра вырабатывает больше света, чем миллион звезд, похожих на Солнце, за всю свою жизнь. Ученые считают, что увиденное позволяет понять, как могла формироваться Вселенная.

Кроме того, из-за пыли, которая поглощает любой видимый свет, это событие может быть только вершиной айсберга, с возможностью новых открытий.