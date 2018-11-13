Приматы Карибского моря. На Ямайке обнаружили необычную ископаемую обезьяну

Исследователи из Музея естествознания в Лондоне и Американского музея естественной истории выяснили, как выглядели обезьяны рода Xenothrix, которые жили на Ямайке еще несколько веков назад.

Анализ ДНК таинственной вымершей обезьяны показал, что она сильно отличалась от любого из ныне живущих приматов и во многом походила на грызунов, сообщает EurekAlert!.

Эти животные оказались наиболее тесно связаны с обезьянами Южной Америки (Callicebinae). Добравшись на Ямайку, возможно, на плавающей растительности, они впоследствии претерпели значительные эволюционные изменения, что особенно заметно по их костям.

Исследование также показывает, что обезьяны, должно быть, колонизировали Карибские острова более одного раза. В исследовании показано, как необычная экология островов может кардинально влиять на эволюцию животных.

Анализ ДНК показал, что обезьяны Xenothrix отличались ото всех современных видов обезьян. В частности, их задние лапы были похожи на лапы грызунов, они имели мало зубов и, вероятно, медленно лазили по деревьям. Ближе всего к этой вымершей обезьяне современный вид медный прыгун (Callicebus cupreus) из Южной Америки.

"Древняя ДНК указывает, что ямайская обезьяна - это просто южноамериканская обезьяна с необычными морфологическими особенностями, а не совершенно отдельная ветвь. Эволюция может действовать неожиданным образом в островных средах, производя миниатюрных слонов, гигантских птиц и приматов, похожих на ленивцев", - признал Росс Макфи из отдела исследований млекопитающих Американского музея естественной истории, соавтор исследования.

Более подробный анализ показал, что эти приматы прибыли на Ямайку из Южной Америки 11 миллионов лет назад. Исследователи полагают, что они приплыли на каких-то естественных плотах. Существуют и другие группы млекопитающих, которые появились на Карибских островах сходным способом, например, крупные грызуны семейства Capromyidae.

"Это новое понимание истории Xenothrix показывает, что эволюция может иметь неожиданные пути, когда животные колонизируют острова и подвергаются воздействию новых условий. Однако исчезновение Xenothrix , которая развивалась на острове без каких-либо хищников, подчеркивает большую уязвимость уникального биоразнообразия островов перед лицом воздействия человека", - сказал ведущий автор исследования, профессор Сэмюэл Турви.