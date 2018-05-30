При раскопках в Помпеях археологи нашли скелет без головы

Ученые обнаружили в итальянском городе Помпеи скелет мужчины, погибшего при извержении Везувия в 79 году нашей эры.

Однако причиной его смерти стали, видимо, не жара и удушение, а огромный обломок скалы, пишет Science Alert.

Изображения, опубликованные итальянским министерством культурного наследия и деятельности и туризма, показывают нижнюю половину скелета, простирающегося из-под большого камня, вероятно, куска кирпичной кладки.

По словам властей, жертва была мужчиной старше 30 лет, который, вероятно, пытался убежать от вулканического взрыва. На расстоянии около 8 километров от эпицентра извержение Везувия вызвало шквал сейсмических ударных волн в Геркулануме и Помпеях. Толчки могли вызвать падение кладки, но ученые также отметили, что камень мог быть "выброшен вулканическим облаком".

У скелета нашли еще одну заметную особенность: его кости показали, что у мужчины была инфекция в голени, а это значит, что мужчине было трудно передвигаться.

По словам генерального директора археологического парка Помпеи Массимо Осанны, "помимо эмоционального воздействия этих открытий, нужно сравнивать их с точки зрения их патологий и образа жизни, а также динамики их побега от извержения". Массимо Осанна назвал открытие "драматическим и исключительным".

Кости были найдены на вершине лапилли - одной из форм вулканического выброса. Это означает, что мужчина, вероятно, пережил более раннюю стадию извержения.

Останки были обнаружены на недавно открывшейся ученым Аллее балконов, необычной улице величественных домов с почти неповрежденными балконами, некоторые из которых сохраняют свои первоначальные цвета.

Ранее НВ сообщало, что недавно в Помпеях итальянские археологи обнаружили останки боевого коня, который был в вулканическом пепле горы Везувий. На голове животного сохранились металлические детали уздечки – удила из дорогого железа и бронзовые накладки на затылочном ремне.