При нашей жизни. Озоновый слой Земли может восстановиться уже через 40 лет

Озоновый слой Земли в Северном полушарии должен полностью восстановится к 2030-м годам, а на всей планете — к 2060 году.

Такие выводы содержатся в регулярном докладе экспертов ООН о состоянии озонового слоя, пишет Gizmodo.

Согласно докладу, многолетний международный договор о запрещении озоноразрушающих химических веществ привел к снижению их количества в атмосфере, и "гораздо более серьезное истощение озонового слоя в полярных регионах было устранено". Тем не менее, еще многое предстоит сделать.

"Мы находимся в точке поворота", - сказал Уэстер Пол Ньюман, ученый, который является одним из ведущих авторов доклада ООН.

По словам ученых, принятый в 1987 году Монреальский протокол по защите озонового слоя - "одно из наиболее успешных природоохранных соглашений в мире". Этот документ "позволил защитить стратосферный озоновый слой и не допустить роста ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли".

Протокол ввел запрет на производство ряда химических веществ, разрушающих озоновый слой. По данным ученых, в отсутствие Монреальского протокола и связанных с ним соглашений к 2050 году уровни озоноразрушающих веществ в атмосфере могли бы вырасти в десять раз.

Сейчас же, если все будет идти по плану, уровни озона в Антарктике могут вернуться в предварительные условия в течение 40 лет. В других регионах, где истощение озона было менее суровым, возвращение к нормальной жизни может начаться еще раньше. Арктика и средние широты северного полушария могут попасть туда к 2030-м годам, а средние широты в южном полушарии могут достичь уровня озона 1980-х годов к середине века.

Чтобы достичь этого срока восстановления озонового слоя, мир должен будет продолжать работать над сокращением выпуска других озоноразрушающих химических веществ, а также не мешать процессу восстановления.