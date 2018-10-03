Посторонитесь. В лунную гонку включились Airbus и Blue Origin

Концерн Airbus вместе с Европейским космическим агентством, компанией Blue Origin и другими организациями объявил конкурс The Moon Race, который должен помочь в освоении Луны.

Интересно, что недавно похожий конкурс проводили в Google, но главный приз никто из разработчиков так и не получил.

Новый конкурс

Конкурс под названием The Moon Race будет проводиться среди небольших компаний и стартапов, которые будут получать награды на каждом из его этапов. На последнем этапе участники должны будут отправить свои разработки на Луну, сообщает GeekWare.

Цель конкурса - улучшить технологии, которые могли бы способствовать устойчивому исследованию Луны. The Moon Race будет проводиться в четырех категориях: производство, добыча ископаемых, растительное воспроизводство на поверхности Луны, а также получение и аккумулирование электроэнергии.

"Мы рады быть частью международного сотрудничества для создания устойчивого присутствия на Луне. Blue Moon и New Glenn помогут нам вернуться на Луну, и на этот раз остаться тут", — сообщает в Твиттере Blue Origin.

Blue Moon - это программа Blue Origin для разработки лунного посадочного устройства, а New Glenn - ракета орбитального класса, которая может использоваться для отправки полезных нагрузок на лунную поверхность. Руководители Blue Origin заявили, что посадочный модуль Blue Moon может быть введен в эксплуатацию к 2023 году.

Прием заявок начнется в начале следующего года, а итоги конкурса будут подведены на Международном конгрессе астронавтики в Вашингтоне. За лучшие проекты участникам будет предложена денежная премия, а также доступ к экспериментальным технологиям.

Не все конкурсы одинаково успешны

В начале 2018 года корпорация Google объявила о закрытии многолетнего конкурса Lunar X Prize с призовым фондом в $30 млн. За два месяца до истечения срока конкурса ни одна команда не была готова к запуску аппарата на Луну.

"После консультаций с нашими пятью финалистами Google Lunar X Prize за последние несколько месяцев, мы пришли к выводу, что ни одна команда не сможет осуществить запуск к 31 марта 2018 года. В результате наш большой приз не будет вручен", – говорится в заявлении компании.

Основными причинами неудачи всех финалистов стали отсутствие финансирования или срыв контрактов с пусковыми площадками. Израильская SpaceIL и индийская TeamIndus не смогли получить необходимые суммы от инвесторов. Японскую Hakuto подвела договоренность с TeamIndus о совместном запуске. Международная группа Synergy Moon не сообщала подробной информации о ходе своих работ.

Тем не менее, уже в июле 2018 года компания SpaceIL и израильский государственный концерн Israel Aerospace Industries объявили, что их посадочный аппарат будет запущен в декабре и совершит мягкую посадку на Луну 13 февраля 2019 года.

Названия у аппарата пока нет, но уже есть договоренность, что он отправится на Луну на ракете Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. Глава проекта израильский миллиардер предприниматель Моррис Кан рассказал на пресс-конференции, что запуск космического корабля запланирован на декабрь, после того, как в ноябре он будет доставлен в Соединенные Штаты.

Кто еще в гонке

Израиль может стать четвертой страной, пославшей космический корабль на Луну после США, России и Китая. Впрочем, возможно, он будет пятой такой страной, если в октябре к Луне отправится индийская миссия Чандраян-2.

Индийская программа Чандраян-2 состоит из трех частей: орбитального зонда (он останется на орбите Луны, откуда будет ее фотографировать и создавать трехмерную карту). Вторая часть – спускаемый стационарный модуль. Он займется изучением состава лунного грунта, ну а третья – это еще один луноход. Он, видимо, будет искать там лед.

В то же время, NASA говорит о нескольких конкретных стратегических целях, которые включают: коммерческие пилотируемые полеты на низкую околоземную орбиту; исследование и запуск нескольких роботизированных миссий на Луну; высадку человека на поверхности Луны; подготовку к пилотируемой миссии на Марс и другим пунктам назначения.

На бюджетные деньги также построят специальную платформу на орбите Луны, которая будет принимать космонавтов на рекордно далеком расстоянии от Земли.

"Некоторые элементы платформы уже разрабатываются в центрах NASA в Огайо, Техасе и Алабаме. Платформа будет смонтирована в космосе, с помощью корабля Orion и сверхтяжелой ракеты-носителя SLS. Первый элемент, который будет обеспечивать мощность и ускорение, запустят с Флориды в 2022-м", - указано в сообщении национального космического агентства США.

Интересно что РФ решила отложить свое участие в лунных проектах. Россия не будет участвовать в американской программе Lunar Orbital Platform-Gateway по созданию международной обитаемой окололунной станции.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не хочет учавствовать в проекте "на второстепенных ролях" и намерена предложить собственный проект орбитальной платформы. На данный момент неизвестно, будет ли это российская или международная станция.

В то же время, компания SpaceX объявила о первом “приватном пассажире”, который станет участником 7-дневного полета вокруг Луны в составе миссии SpaceX BFR Lunar Mission в 2023-м.

Сам Илон Маск и вовсе заявил, что уже в 2028-м на Марсе появится первая человеческая база.

Таким образом, Луна может стать своего рода полем битвы между частными и государственными "колонизаторами".