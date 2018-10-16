Похороны варяга. В Норвегии нашли корабль-могилу викингов

На юго-востоке Норвегии ученые нашли места захоронений викингов. По традиции, великих скандинавских воинов хоронили в корабле.
Как передает Science Alert, в норвежской провинции Эстфолл археологи обнаружили древний курган викингов и корабль, в котором хоронили значимых личностей.
Могилу нашли с помощью специального радара, который проникает на небольшую глубину.
20-метровый корабль Jellstad ship находился на глубине всего в 50 см. Ученым пока сложно оценить возраст находки, но похожее захоронение неподалеку датировали приблизительно пятым веком нашей эры.
Кроме сохранившегося кургана, радар обнаружил остатки других 7 захоронений, которые были разрушены при вспахивании почвы.
Ученые пока не собираются проводить раскопки, а хотят взамен создать цифровую карту древних захоронений.
"Эта находка очень впечатляюща, поскольку мы знаем только три хорошо сохранившихся захоронения викингов. Найденный корабль точно будет иметь огромную историческую значимость и может быть исследован всеми современными средствами археологии", - говорит археолог Кнут Пааше.
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