Под Антарктидой нашли следы древних континентов

Европейское космическое агентство обнаружило остатки потерянных континентов, которые скрывались под льдами Антарктиды в течение миллионов лет.

Древние континенты были найдены благодаря старым данным от ныне мертвого европейского спутника GOCE, пишет Space.com.

Ученые объединили данные GOCE с сейсмологическими данными для создания 3D-карт земной литосферы. Литосфера состоит из коры и расплавленной мантии под земной поверхностью и включает горные хребты и скалистые зоны, которые представляют собой остатки древних континентов, включенные в современные.

"В Восточной Антарктиде мы видим захватывающую мозаику геологических особенностей, которая выявляет фундаментальные сходства и различия между земной корой под Антарктидой и другими континентами, к которым она была присоединена до 160 миллионов лет назад", - считает соавтор исследования Фаусто Ферраччоли, научный руководитель отдела геологии и геофизики в Британском антарктическом обзоре.

По словам ученых, когда-то Антарктида была частью суперконтинента Гондвана, который начал распадаться около 130 миллионов лет назад. Вместе с тем связь между Антарктидой и Австралией сохранялась еще 55 миллионов лет назад. Недавно открытые скалистые зоны - это остатки древних континентов, и они дают информацию о том, как структурированы современные континенты Земли.

Из исследования следует, что Восточная Антарктида по составу своей коры родственна Индии и Австралии.

"Чтобы получить более последовательное изображение земной коры и верхней мантии в 3D, мы объединили данные со спутника с сейсмологическими данными, что позволить нам яснее понять, как взаимодействуют тектоника плит и динамика глубинной мантии", — говорит соавтор исследования Йорг Эббинг из Кильского университета в Германии.

Аппарат GOCE погрузился в атмосферу Земли пять лет назад после того, как у корабля закончилось топливо для маневрирования.