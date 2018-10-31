Почти потрогал. Зонд NASA приблизился на рекордно близкое расстояние к Солнцу

Солнечный зонд NASA Parker подлетел к Солнцу ближе, чем любой другой рукотворный объект.

До достижения Parker ближе всего к Солнцу подлетал Гелиос-2 в апреле 1976 года, пишет Space.com.

Аппарат Гелиос-2 пролетел на расстоянии 42,73 млн километров от Солнца. NASA Parker Solar Probe преодолел эту отметку вечером 29 октября и продолжает сближение со звездой.

Гелиос-2 также установил рекорд для максимальной скорости относительно Солнца - 246 960 км/ч. Предполагается, что солнечный зонд Parker побил и этот рекорд. Ориентеровочно, Зонд должен был превысить скорость Гелиоса-2 днем 30 октября, уверяют в NASA. Что касается рекордной скорости относительно Земли, тут первенство сохраняет аппарат Juno, который в июле 2016 года достиг показателей в 265 000 км/ч.

Астрономы отмечают, что эти рекорды будут регулярно обновляться, поскольку миссия Parker Solar Probe продолжается и расчитана на семь лет. Пролет Parker Solar Probe в 2025 году пронесет корабль на расстоянии всего лишь 6,16 миллиона км от поверхности Солнца. И мощная сила тяжести звезды в конечном итоге ускорит зонд до максимальной скорости около 690 000 км/ч.

"Прошло всего 78 дней с момента запуска Parker Solar Probe, и мы теперь приблизились к нашей звезде ближе, чем любой другой космический корабль в истории. Это важный момент для команды, хотя мы по-прежнему сосредоточены на нашей первой солнечной встрече", - сказал менеджер миссии Энди Дрисман из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса в штате Мэриленд.

Ранее НВ сообщало, что 9 сентября была впервые открыта защита широкополосного тепловизора солнечного зонда (WISPR), что позволило Parker сделать первое изображение окружающего пространства. Первое изображение от Parker - это не такое большое открытие, но это важный этап в обеспечении того, чтобы все системы космического корабля работали в штатном режиме.