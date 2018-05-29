29 мая 2018, вторник

Почти 2 часа без Луны. Украинцы увидят рекордное лунное затмение

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Украинцы увидят лунное затмение 27 июля

Украинцы увидят лунное затмение 27 июля

Вечером 27 июля 2018 года украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение, полная Луна пройдет через тень Земли.

Это затмение будет самым длинным полным лунным затмением в 21 веке. Общая продолжительность его составит около 103 минут.

"Максимальная теневая фаза затмения составит 1,61 при прохождении Луны практически через центр земной тени. Продолжительность теневого затмения составит 1 час 43 минуты, что является максимальным значением в текущем столетии. Общая продолжительность теневого затмения составит почти четыре часа", - отмечает Астрономический календарь.

Затмение будет полностью видно в Восточной Африке и Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии — наоборот, при заходе. В Северной Америке затмения не будет видно вообще.

Интересно, что в восточных регионах Украины затмение будет видно лучше, чем на остальной территории страны. Ориентировочно затмение можно будет наблюдать около 22 часов по Киеву 27 июля.

Ранее НВ сообщало, что в ночном небе 31 января 2018 года можно было наблюдать суперлуние в сочетании с полным лунным затмением и "голубой Луной". Последний раз такое совпадение астрономических явлений было в 1866 году.

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