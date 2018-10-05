05 октября 2018, пятница

Победа над раком и новые лекарства. За что дали Нобелевскую премию 2018 по физике, химии и медицине

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Какие научные открытия удостоили Нобелевской премией в этом году
Фото - AP Photo

Какие научные открытия удостоили Нобелевской премией в этом году

На этой неделе стали известны лауреаты Нобелевской премии во всех номинациях, кроме экономики. НВ решило подытожить, за какие достижения в физике, химии и медицине дали $1 млн в этому году, и вспомнить, за что награждали в аналогичных сферах ранее.

“Всё моё движимое и недвижимое имущество должно быть обращено моими душеприказчиками в ликвидные ценности и принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принёс наибольшую пользу человечеству”, - примерно так написал в своем завещании изобретатель Альфред Нобель за 6 лет до вручения первой Нобелевской премии.

Эта награда стала одной из самых престижных и значимых на нашей планете и существует уже более века. С 1901-го по 2018-й премию получили почти тысяча людей и несколько десятков организаций.

По свежим следам, НВ вспоминает, кто и за что получил премии по физике, химии, физиологии и медицине в 2018-м и сравнивает достижения с предыдущими годами.

Физика

“Нобель” по физике в этом году стал двойным открытием, ведь впервые с 1963-го премию в этой сфере получила женщина. Донна Стриклэнд стала одной из трех лауреатов, на ряду с Артуром Эшкеном и Жераром Муром.

Официально, ученых наградили за “новаторские изобретения в области лазерной физики”. Как пишет N+1, открытием стала “разработка метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов”.

Говоря простыми словами - физики изобрели способ изучения очень быстрых объектов на микроскопическом уровне. Поскольку создателем так называемой “оптической ловушки” или “оптического пинцета” является Эшкен - половина денежного вознаграждения достанется ему.

Стрикленд и Мур, которые придумали технологию коротких лазерных импульсов высокой интенсивности, разделят вторую половину Нобелевского миллиона.

В прошлом году, премией наградили также трех физиков, которые разрабатывали “лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерватори” и предоставили астрономам еще один инструмент для анализа далеких объектов.

Примечательно, что Донна Стриклэнд стала всего третьей женщиной, которая получила Нобелевскую премию по физике.

Химия

Похожий гендерный баланс сохранился и у лауреатов по химии - награду получили американка Френсис Арнольд, британец Грегори Винтер и американец Джордж Смит.

По мнению Нобелевского комитета, на этот раз, половину суммы должна получить женщина за открытия в области эволюции ферментов. Мужчины же разделили другую половину за исследования пептидов и антител.

Арнольд впервые провела синтез белка для увеличения его активности. Вместе с работой над отображением антител и пептидов Винтера и Смита, это достижение должно помочь создавать экологическое топливо и даже новые лекарства.

В 2017-м премию разделили между американцем, швейцарцем и британцем, которые открыли новые методы изучения био процессов на клеточном уровне и развитие “криогенной электронной микроскопии”. Прошлогоднее открытие химиков помогло усовершенствовать работу над клеточными молекулами и молекулярными комплексами.

Физиология и медицина

Лучших ученых-медиков в этом году нашлось только двое, и оба - мужчины. Американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзе получили награду за свои открытия в борьбе с раковыми клетками.

Как уже писало НВ, ученые разработали принципиально новый подход к терапии рака, отличный от радиотерапиии и химиотерапии. Их исследования посвящены тому, как устранить подавление активности клеток иммуной системы со стороны раковых клеток.

Эллисон и Хондзе нашли способ, как активировать иммунные клетки-убийцы или Т-лимфоциты, которые необходимы для борьбы с раком. Открытие делает огромный вклад в иммунотерапию рака, которую уже несколько лет применяют в клиниках.

Среди главных медиков 2017-го Нобелевский комитет, по традиции, выделил трех мужчин. Год назад, ученые получили премию за открытие молекулярных механизмов, контролирующих ритмы биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

Тогда исследователи смогли объяснить природу биологических часов у многоклеточных организмов, включая людей. Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2017 нашли ген, отвечающий за белок, который развивается в наших клетках днем и умирает ночью.

От подобных процессов в наших внутренних часах зависят циклы сна, метаболизм, уровень гормонов в крови, температура тела и даже поведение.


Напомним, что Альфред Нобель завещал своему фонду награждать номинантов в пяти категориях, трех научных - физика, химия, физиология и медицина, и двух ненаучных - литература и вклад в сплочение наций (премия мира). Позже, к научным дисциплинам была добавлена экономика.

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