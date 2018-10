Победа над раком и новые лекарства. За что дали Нобелевскую премию 2018 по физике, химии и медицине

На этой неделе стали известны лауреаты Нобелевской премии во всех номинациях, кроме экономики. НВ решило подытожить, за какие достижения в физике, химии и медицине дали $1 млн в этому году, и вспомнить, за что награждали в аналогичных сферах ранее.

“Всё моё движимое и недвижимое имущество должно быть обращено моими душеприказчиками в ликвидные ценности и принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принёс наибольшую пользу человечеству”, - примерно так написал в своем завещании изобретатель Альфред Нобель за 6 лет до вручения первой Нобелевской премии.

Эта награда стала одной из самых престижных и значимых на нашей планете и существует уже более века. С 1901-го по 2018-й премию получили почти тысяча людей и несколько десятков организаций.

По свежим следам, НВ вспоминает, кто и за что получил премии по физике, химии, физиологии и медицине в 2018-м и сравнивает достижения с предыдущими годами.

Физика

“Нобель” по физике в этом году стал двойным открытием, ведь впервые с 1963-го премию в этой сфере получила женщина. Донна Стриклэнд стала одной из трех лауреатов, на ряду с Артуром Эшкеном и Жераром Муром.

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2018

Официально, ученых наградили за “новаторские изобретения в области лазерной физики”. Как пишет N+1, открытием стала “разработка метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов”.

Говоря простыми словами - физики изобрели способ изучения очень быстрых объектов на микроскопическом уровне. Поскольку создателем так называемой “оптической ловушки” или “оптического пинцета” является Эшкен - половина денежного вознаграждения достанется ему.

Стрикленд и Мур, которые придумали технологию коротких лазерных импульсов высокой интенсивности, разделят вторую половину Нобелевского миллиона.

В прошлом году, премией наградили также трех физиков, которые разрабатывали “лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерватори” и предоставили астрономам еще один инструмент для анализа далеких объектов.

Примечательно, что Донна Стриклэнд стала всего третьей женщиной, которая получила Нобелевскую премию по физике.

Химия

Похожий гендерный баланс сохранился и у лауреатов по химии - награду получили американка Френсис Арнольд, британец Грегори Винтер и американец Джордж Смит.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2018

По мнению Нобелевского комитета, на этот раз, половину суммы должна получить женщина за открытия в области эволюции ферментов. Мужчины же разделили другую половину за исследования пептидов и антител.

Арнольд впервые провела синтез белка для увеличения его активности. Вместе с работой над отображением антител и пептидов Винтера и Смита, это достижение должно помочь создавать экологическое топливо и даже новые лекарства.

В 2017-м премию разделили между американцем, швейцарцем и британцем, которые открыли новые методы изучения био процессов на клеточном уровне и развитие “криогенной электронной микроскопии”. Прошлогоднее открытие химиков помогло усовершенствовать работу над клеточными молекулами и молекулярными комплексами.

Физиология и медицина

Лучших ученых-медиков в этом году нашлось только двое, и оба - мужчины. Американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзе получили награду за свои открытия в борьбе с раковыми клетками.

BREAKING NEWS

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018

Как уже писало НВ, ученые разработали принципиально новый подход к терапии рака, отличный от радиотерапиии и химиотерапии. Их исследования посвящены тому, как устранить подавление активности клеток иммуной системы со стороны раковых клеток.

Эллисон и Хондзе нашли способ, как активировать иммунные клетки-убийцы или Т-лимфоциты, которые необходимы для борьбы с раком. Открытие делает огромный вклад в иммунотерапию рака, которую уже несколько лет применяют в клиниках.

Среди главных медиков 2017-го Нобелевский комитет, по традиции, выделил трех мужчин. Год назад, ученые получили премию за открытие молекулярных механизмов, контролирующих ритмы биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

Тогда исследователи смогли объяснить природу биологических часов у многоклеточных организмов, включая людей. Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2017 нашли ген, отвечающий за белок, который развивается в наших клетках днем и умирает ночью.

От подобных процессов в наших внутренних часах зависят циклы сна, метаболизм, уровень гормонов в крови, температура тела и даже поведение.



Напомним, что Альфред Нобель завещал своему фонду награждать номинантов в пяти категориях, трех научных - физика, химия, физиология и медицина, и двух ненаучных - литература и вклад в сплочение наций (премия мира). Позже, к научным дисциплинам была добавлена экономика.