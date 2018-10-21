Пуля - дура. Пять новых видов оружия, которые изменят мир

Пять видов оружия, в которых используют электромагнитные колебания

Недавно в американских СМИ появились подробности громкого инцидента на Кубе в 2017 году. Оказывается, против сотрудников посольства США применили акустическое оружие нового поколения.

Как писало НВ в августе 2017-го, представители Государственного департамента США заявили, что 16 сотрудников их посольства на Кубе пострадали в результате так званых "акустических атак". Что это за атаки и кто их совершил - выясняется до сих пор.

Через год трое ученых, которые проводят расследование влияния оружия направленной энергии на американских дипломатов на Кубе в 2017-м, рассказали журналу National Defence некоторые детали того проишествия.

Профессор кафедры неврологии и биохимии медицинского центра Джорджтаунского университета Джеймс Джордано говорит, что прошлогодний случай в Гаване может стать отправной точкой к созданию нового типа вооружения - нейрооружия.

Эффект от такого оружия может быть скрытым

“Эффект от такого оружия может быть скрытым, длительным, довольно разрушительным и его очень сложно определить. Это не является оружием массового поражения, но, при случае, ним можно уничтожить все, от отдельных клеток в теле - до целых обществ и геополитики”, - говорит Джеймс Джордано.

Другой ученый - исследователь вестибулярного аппарата из Университета Майами доктор Майкл Хоффер - также полагает, что сотрудники посольства США подверглись точечным атакам подобного оружия: “Жертвы находились в своих домах или номерах отеля, когда почувствовали одинаковые симптомы: громкие вспышки звука, ощущение давления, боль, звон в ушах и головокружение”.

Как известно, после этого случая власти США заявили о сокращении дипломатического штата в Гаване более чем наполовину и рекомендовали американцам воздержаться от поездок на Кубу из-за неопределенных атак.

В связи с этим, НВ представляет топ-5 видов оружия, которое изменит мир.

Нейрооружие

Фактически, это определение существует только в разрезе конспирологии. Все эксперименты с любым психотронным оружием, которое якобы влияет на мозг и вызывает физический дискомфорт, расстройство психики или даже смерть, были неуспешными и их относили к разряду лженаучных исследований.

Но, после вышеописанного случая на Кубе, вопрос нейрооружия снова стал актуальным. Ученые, которые расследуют эту историю, предполагают, что именно такое оружие было задействовано для атаки на дипломатов.

По их версии, неизвестное оружие направленной энергии вызвало психическое расстройство у сотрудников посольства США из-за эффекта “кавитации”, - создания пузырьков воздуха возле внутреннего уха и взрыв этих пузырьков в вестибулярных акведуках, которые несут кровь в мозг.

Эксперты пока не могут ответить, кто за этим стоит, но заявляют, что “ящик Пандоры открыт”, ведь устройства, которые нужны для создания подобного ультразвукового эффекта, продаются в интернете менее чем за $300.

Микроволновая пушка

Много известно о негативных эффектах микроволнового излучения, но мало кто знает, что в начале 2000-х Пентагон разрабатывал оружие, которое излучает электромагнитные колебания в диапазоне миллиметровых волн.

Такое оружие предназначено для нелетального поражения противника. Из-за действия электромагнитных волн на определенной частоте, оно может вызывать различные эффекты, от болевого шока и паники - до ожогов и потери зрения.

Систему планировали устанавливать на бронетранспортерах, и, с помощью большого экрана, направлять поражающий луч диаметром в 2 метра на расстояние в несколько сотен метров.

Военные даже провели испытания на добровольцах - подопытные смогли терпеть боль до 5 секунд, после чего вода в клетках кожи нагревалась до высоких температур и боль становилась нестерпимой.

Микроволновую пушку рассматривали как средство борьбы с агрессивными протестующими, но еще до конца не определены последствия такого излучения, поскольку гражданское население может иметь металлические аксессуары, кардиостимуляторы и т.д.

“Дальнодействующее акустическое устройство”

Более “гуманный” метод борьбы с недоброжелателями также изобрели в США в нулевых.

“Long Range Acoustic Device” (LRAD) или, говоря простыми словами, звуковая пушка действует по довольно банальному принципу: устройство поражает людей мощным звуком.

Если слуховой аппарат человека можно повредить при 130 децибелах, - то в таком акустическом оружии применяют до 150 децибел громкости.

Изначально, устройство применялось исключительно как метод защиты флота США от пиратов, но, позже, технологию использовали в некоторых странах для разгона протестующих.

Сообщалось, что американские военные даже использовали песни группы Metallica, чтобы заставить говорить иракских пленных.

Лазерная пушка

Конечно, согласно Женевской конвенции лазерное оружие запрещено использовать против людей, поэтому американцы собираются атаковать ним только вражескую технику. К примеру, беспилотники.

Сверхточное оружие направленной световой энергии мощностью до 30 кВт может не только вывести из строя системы управления, но и нанести физические повреждения.

В перспективе, такая система может быть очень популярной для уничтожения дронов, ведь стоимость одного светового удара составляет всего один доллар.

Издание CNN писало, что лазерную пушку, которая производит бесшумный невидимый выстрел со скоростью света, уже успешно использовали в Персидском заливе.

Энергетическое защитное поле

Единственная система вооружения в нашей подборке, которая предназначена исключительно для защиты, была запатентована известным авиапроизводителем Boeing три года назад.

Описание технологии звучит довольно футуристично: плазменное силовое поле должно защищать бронетранспортеры от взрывной волны.

Компания даже представила проект, в котором объяснялось, что с помощью комбинации лазеров, электричества и микроволн, система будет быстро нагревать воздух и создавать тепловой щит между машиной и взрывным устройством.

К сожалению, такой невидимый купол не может защитить объект от прямого попадания осколков, а только снижает уровень взрывной волны, чтобы предотвратить опрокидывание и потерю управления транспортным средством во время взрыва.