16 октября 2018, вторник

Пивной армагеддон. Из-за глобального потепления пиво может подорожать вдвое

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Глобальное потепление станет причиной повышения стоимости пива

Глобальное потепление станет причиной повышения стоимости пива

Сокращение урожайности ячменя может вызвать рост цены на пиво. Таким сравнением ученые пытаются привлечь людей к проблемам глобального потепления.

Группа ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне опубликовала исследование, согласно которому климатические изменения могут стать причиной потери 17% урожая ячменя.  

Авторы работы подсчитали, что это может увеличить цену на пиво в два раза, а в некоторых странах даже в три. 

Хоть по всему миру на производство пива идет менее 20% от урожая ячменя, ученые используют такой пример, чтобы привлечь общественность к проблемам глобального потепления. 

Из-за климатических изменений, под угрозу подорожания попадает не только пиво, но и шоколад, вино, кофе и т.д.

Предполагается, что цена за пинту пива с плохим урожаем ячменя возрастет до $1,94 в США, до $4,84 в Ирландии, до $4,52 в Италии и до $4,34 в Канаде. 

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