19 октября 2018, пятница

Пилите, Шура, пилите. Австралийские геологи доказали, что ядро Земли - твердое

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Учены подтвердили, что земное ядро - твердое
Фото - forplayday/iStock

Учены подтвердили, что земное ядро - твердое

Ученые смогли определить свойства самого глубокого шара нашей планеты. Для исследований они использовали чувствительное оборудование, которое считывает сейсмические волны.

Представители Австралийского национального университета доказали, что ядро нашей планеты - твердое, проанализировав сейсмические волны с низкой амплитудой, которые проходят через него, передает Science Alert.

Открытие стало возможным благодаря обнаружению сдвиговых или так называемых J-волн, которые могут проходить только через твердые объекты.

Эти волны настолько незаметные, что они считались "Священным Граалем" геологии. Австралийские ученые смогли проанализировать их с помощью вибраций при землетрясениях, когда они эхом отражались на поверхности планеты. 

"Используя глобальную сеть станций, мы берем данные пар приемников и каждого большого землетрясения для измерения сходства между сейсмограммами. Этот метод называется кросс-корреляцией или мерой сходства. Из этих сходств мы строим глобальный коррелограмм - своего рода отпечаток Земли", - говорит исследователь Хрвое Ткальчич.

Принято считать, что ядро Земли занимает около трех четвертей Луны, сделано из железа и никеля, а также имеет примерно такую же температуру, как на поверхности Солнца.

Ткальчич подтверждает - ядро действительно твердое, но, по его словам, оно немного мягче, чем полагалось и может проявлять те же эластические свойства, как у золота и платины.

Ученые убеждены, что изучение ядра Земли поможет нам узнать не только, как была создана наша планета, но и имеет прямые последствия на создание и поддержание геомагнитного поля, без которого не будет жизни на поверхности Земли.

Журнал Новое Время №38

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