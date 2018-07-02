02 июля 2018, понедельник

Первая частная японская ракета взорвалась сразу после старта

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Падение японской ракеты
Скриншот с видео

Падение японской ракеты

Попытка запуска первой в Японии ракеты частной разработки закончилась неудачей.

Ракета MOMO-2 от компании Interstellar Technologies упала на стартовую площадку спустя несколько секунд после запуска и взорвалась, пишет Fortune

Ракета стартовала из района города Таики на северном острове Хоккайдо. MOMO-2 смогла подняться в воздух всего на несколько десятков метров, но потом упала. Interstellar Techologies объявила, что на стартовой площадке не было повреждений крупного оборудования. Кроме того, не сообщается о травмах у участников запуска.

Основатель Interstellar Technologies Такафуми Хори заявил журналистам, что "мы никогда не видели такой неудачи". Глава компании заявил, что, хотя запуск не оправдал ожиданий, инженеры "хотели бы продолжать работу".

Стратегия Interstellar Technologies построена на использовании существующих компонентов вместо разработки с нуля. Предполагается, что это значительно снизит стоимость полетов. В частности, первая ракета MOMO стоила $440 000. Последний запуск компании был частично профинансирован через краудфандинг.

Компания не указала причину аварии, но видео с неудачным запуском показывает вспышки пламени и черный дым вокруг форсунки перед тем, как ракета теряет подъемную силу и падает на землю.

Летом 2017 года НВ сообщало, что первый запуск ракеты Momo, которую сконструировала частная японская компания Interstellar Technologies, закончился неудачно. Двигатель ракеты был остановлен, а связь с ракетой прервалась примерно через 80 секунд после старта.

Одноступенчатая ракета МОМО-1 длиной 10 метров и весом 1 тонна стартовала 30 июля 2017 года с космодрома на острове Хоккайдо. Спустя 80 секунд с ракеты перестали поступать данные, поэтому в экстренном режиме был остановлен двигатель. Ракета смогла преодолеть высоту 20 километров и упала в Тихом океане на расстоянии 6,5 километров от места запуска.

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