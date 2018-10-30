Печальный рекорд. Уровни углекислого газа на Земле, вероятно, являются самыми высокими за 15 млн лет

Американские исследователи, изучив древние растения, нашли доказательства того, что последний раз такие уровни углекислого газа в атмосфере были 15 млн лет назад.

Авторы работы признают, что это косвенные данные, но призывают обратить внимание на проблему, сообщает Mashable.

Показатель в 15 миллионов значительно выше, чем статистика, которую цитируют геологи и климатологи: что сегодняшние уровни углерода являются самыми высокими, которые были на Земле за 800 000 лет. Эти данные подтверждаются пузырьками воздуха во льдах планеты, но существуют другие, непрямые, хотя и довольно надежные средства для измерения уровней углекислого газа.

Эти измерения включают химический состав давно мертвого планктона и данные, которые сохранились в дыхательных клетках или устьицах древних растений.

"Это хорошие научные данные, но они косвенные. Впрочем, есть несколько доказательств, это не просто сумасшедшая идея одного человека", - сказал в интервью Майкл Пратер, профессор в Калифорнийском университете Ирвин, ведущий автор доклада ООН по климату.

Прямые измерения уровня выбросов углекислого газа в воздухе в последнее время показывают результаты 410 частей на миллион, самый большой показатель за всю историю наблюдений.

Возможно, было время, примерно 3 миллиона лет назад, в чрезвычайно теплый период, который называют Плиоценовой эпохой, - когда уровни моря были значительно выше, чем сегодня, - когда концентрации углерода могли быть такими же, как сейчас.

"Тем не менее, концентрация СО2 в настоящее время в атмосфере Земли выше или почти такая же высокая, как и в течение любого периода времени в течение последних 15 миллионов лет", - говорит Дэниел Брекер, палеоклиматолог из Техасского университета.

Однако критическая разница заключается в том, что выбросы углекислого газа, как ожидается, будут продолжать расти. С беспрецедентным сжиганием ископаемых видов топлива накопление углерода будет просто продолжать расти. Дело не только в фактической концентрации углекислого газа, а в том, насколько чувствительна планета к этому резко возрастающему накоплению углерода, отметил Брекер.

Значительные последствия уже наблюдаются в круговороте воды, что приводит к увеличению случаев экстремальных осадков и засухи. Рекордные лесные пожары проявляются во всем мире, как и более сложные атмосферные изменения. В частности, увеличение температуры океана обеспечивает дополнительную энергию для тропических штормов.

Ранее НВ сообщало, что исследователи из США и Сингапура сообщили, что средний уровень моря может увеличиться почти на 2,5 метра (8 футов) к 2100 году и на 15 метров (50 футов) к 2300 году. По мнению ученых, главная причина повышения уровня моря в 20-м веке связана с антропогенным глобальным потеплением. Тем не менее, ученые признают "неопределенность", связанную с повышением уровня моря.