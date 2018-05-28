Паводок и камикадзе. Как плохая погода помешала монголам завоевать мир

Битва монголов с поляками при Легнице в 1241 году

Миниатюра из средневековой рукописи, которая хранится в музее Гетти в Калифорнии (США)

Ученые выяснили, что восемь столетий назад бесстрашному и всемогущему монгольскому войску уничтожить западную цивилизацию, а также Японию помешала погода, пишет журнал Новое Время.

Неприступные равнины Венгрии

Батый, который навсегда останется в тени своего деда Чингисхана, тем не менее является “автором” одного из самых масштабных военных походов в истории человечества.

Западный поход монголов, возглавляемый Батыем, начался в 1236 году. Его 100‑тысячное вой­ско одержало ряд важных побед. В 1240 году был взят и фактически уничтожен Киев, в 1241-м монголы разгромили внушительные армии Польши и Венгрии. В начале 1242 года они перешли замерзший Дунай, и перед ними открылся прямой путь на Западную Европу. Но уже через пару месяцев Батый повернул назад.

Профессор Института перспективных исследований в Принстоне (Нью-Джерси) Никола ди Космо считает, что Батыя остановила… погода. Самое главное, что “прочитали” ученые в кольцах деревьев, - тот факт, что в 1242 году в регионе, где сегодня расположены западная Венгрия, восточная Австрия и южная Польша, выпало аномальное количество осадков.

Паводки поставили конницу - основную ударную силу монгольской армии - в крайне невыгодное положение, утверждает ди Космо. Равнинная Венгрия, в которой в тот момент находились основные силы монголов, превратилась в сплошное болото. Заболоченная местность лишила монгольских всадников скорости и маневренности. Но главной проблемой стало резкое сокращение пастбищ.

“Весенние паводки существенно сократили пастбищные земли, а кони уже были ослаблены после зимы”, - констатирует ди Космо, отмечая, что весна была дождливой, трава появилась позже обычного, и монголам стало попросту нечем кормить лошадей. В сложившихся обстоятельствах монголы предпочли отступить, утверждает ученый.

Дважды спасительный для Японии камикадзе

Спустя три десятилетия после того, как сама природа воспротивилась завоеваниям Батыя в Европе, нечто подобное случилось с другим внуком Чингисхана - Хубилаем - на востоке.

В 1274 году Хубилай построил гигантский флот и отправил на завоевание японских островов 37‑тысячную армию.

Сражение монголов с японцами в 1274 году / Иллюстрация из заказанного самураем Такезаки Суенагой иллюстрированного отчета о нашествии монголов, составленного между 1275 и 1293 годами, оригинал которого хранится в Музее Императорских Коллекций в Императорском Дворце Токио

Поначалу они захватили небольшие острова Цусима и Ики, разбили местные вооруженные отряды японцев и двинулись в сторону более крупного острова Кисю. И тут разразился тайфун, который разметал огромный монгольский флот. Большая часть монголов погибла.

Случившееся стало толчком для развития военного дела в Японии. Тем временем монгольский правитель не оставлял мысли о завоевании Японии: он построил еще более многочисленный флот и в 1281 году погрузил на него 100‑тысячную армию.

Флот, разделенный на две эскадры, двинулся к японским островам. Японцы, значительно усовершенствовавшие свои военные навыки, смогли отразить атаку первой эскадры, но проверить свои истинные возможности в бою со второй эскадрой им не удалось.

История повторилась с пугающей точностью: внезапно налетевший тайфун потопил огромный монгольский флот, перечеркнув надежды Хубилая на полное владычество в регионе.

Японцы окрестили спасительные тайфуны словом камикадзе (в переводе с японского - божественный ветер), которое позже использовалось уже в несколько ином значении во времена Второй мировой.

Хубилай пробыл у власти еще 13 лет после второго поражения в Японии. Но, подобно Батыю, который так никогда и не вернулся в Европу после столкновения с местными стихиями, он больше не предпринимал попыток захватить Японию.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №19 от 24 мая 2018 года