Парад великанов. Аномально большие планеты вращаются вокруг маленькой звезды в созвездии Тельца

Исследователи из Кембриджского университета нашли молодую звезду, вокруг которой вращаются планеты с массой в 10 Юпитеров.

Работу опубликовали в журнале The Astrophysical Journal Letters. На расстоянии в 500 световых лет "звезда-младенец" CI Tau, которой всего 2 млн лет, собрала вокруг себя аномально большие планеты на экстремальном орбитальном расстоянии.

Четыре планеты вращаются по так званому протопланетному диску из пыли и льда. Самая большая из планет системы CI Tau в 10 раз превосходит по массе Юпитер - крупнейшую планету Солнечной системы. Самая маленька из них имеет массу Сатурна.

Кроме этого, планеты расположены на необычайно большом расстоянии. Если отдаленная карликовая планета Плутон находится на расстоянии всего в 102 раза больше, чем дистанция от Солнца до ближайшего Меркурия, то последняя планета в CI Tau расположена в 1000 раз дальше от своей звезды, чем первая.

Также ученым непонятно, почему самая большая планета - CI Tau b или "горячий Юпитер" - находится так близко к своей звезде. Газовые гиганты не могут формироваться на таком расстоянии из-за гравитации, радиации и звездного ветра.

"В настоящее время невозможно сказать, распространена ли экстремальная планетарная архитектура CI Tau в других подобных системах. Способ обнаружения этих родственных планет - из-за их воздействие на протопланетный диск - не будет работать в более старых системах, которые больше не имеют протопланетный диск", - говорит астроном Кэти Кларк из Кембриджского университета.

Если ученые смогут найти подобные планетарные системы - это поможет им выяснить, что с ними происходит и как внешние планеты влияют на перемещение своих огромных соседей к звезде.