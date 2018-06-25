Орбита китайской космической станции Тяньгун-2 резко снизилась

Космическая станция Китая Тяньгун-2 совершила неожиданный для экспертов маневр и сместилась гораздо ближе к Земле.

При этом китайское управление по пилотируемым полетам не сообщило о причинах таких изменений в орбите станции, пишет Science Alert.

По данным астронома Гарвард-Смитсоновского института Джонатана Макдауэлла, с 13 июня орбитальный модуль опустился с обычной высоты около 390 километров до примерно 295 километров. Спустя десять дней станция Тяньгун-2 вернулась на свою обычную орбиту.

Макдауэлл говорит, что орбита Тяньгун-2, скорее всего, была снижена подачей двух тормозных импульсов 13 июня.

Этот необычный маневр заставил предположить, что космическая станция может быть вскоре выведена из эксплуатации. Дело в том, что ее предшественник, станция Тяньгун-1, вышла из-под контроля и упала на Землю в апреле этого года.

"Возможно, это был просто способ проверить надежность двигателя космической лаборатории через два года работы на орбите как часть тестов на завершение миссии", - написал Джонатан Макдауэлл.

Тяньгун-2 была запущена в сентябре 2016 года для проверки технологий жизнеобеспечения для будущей китайской многомодульной орбитальной станции. Длина 8,6-тонной станции Тяньгун-2 составляет 10,4 метра при максимальной ширине 3,35 метра.

В октябре 2017 года китайские астронавты прибыли на 30-дневное пребывание на станции - самое длинное пребывание Китая в космосе. Большую часть времени Тяньгун-2 работала в беспилотном режиме. На данный момент станция уже выполнила все задачи, которые были перед ней поставлены. Китай намерен запустить первый модуль новой космической станции под названием Тяньхэ примерно в 2020 году.