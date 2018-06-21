Онкологи назвали болезнь, которая является предвестником одного из видов рака

Новое исследование указывает на то, что ранний диабет типа 2 может быть выражением рака поджелудочной железы.

Диабет был связан с более чем двукратным повышенным риском рака поджелудочной железы, при этом диабет на ранних стадиях был в 2,3 опаснее, говорится в статье EurekAlert!.

Рак поджелудочной железы является одним из наиболее опасных случаев рака, причем пятилетняя выживаемость составляет всего 8 процентов. Это объясняется тем, что подавляющее большинство пациентов с раком поджелудочной железы (около 80% из них) обнаруживают болезнь на поздней стадии. Идентификация людей с высоким риском и способность обнаруживать рак поджелудочной железы раньше могли бы улучшить результаты лечения.

Онкологи проанализировали данные о почти 49 тысячах пациентов за период с 1993 по 2013 год. Выяснилось, что у людей, страдающих диабетом второго типа, в 2,3 раза повышается риск обнаружения рака поджелудочной железы.

Рак поджелудочной железы развился у 128 пациентов с диабетом и у 280 пациентов без диабета. Среди диабетиков рак более чем в половине случаев возникал в течение 36 месяцев после выявления диабета.

Предполагается, что диабет является фактором риска и является следствием рака поджелудочной железы. Распространенность диабета среди пациентов с раком поджелудочной железы необычайно высока по сравнению с другими видами рака.

"Эта поразительная связь между недавним диабетом является уникальной для рака поджелудочной железы и не встречается в молочной железе, предстательной железе и колоректальном раке. Наши результаты полностью подтверждают гипотезу о том, что недавний диабет является следствием рака поджелудочной железы и что давний диабет является фактором риска для этого рака", - сказал один из авторов статьи Венди Стейаван.

По статистике ВОЗ, в мире около 350 миллионов больных сахарным диабетом, причем каждые девять из десяти заболевших страдают от диабета второго типа.

Ранее НВ сообщало, что новое исследование с участием более тысячи добровольцев доказало эффективность так называемой искусственной поджелудочной железы. Технология "искусственной поджелудочной железы" ​​направлена ​​на то, чтобы взять на себя бремя принятия решений, определив алгоритмы, сколько инсулина или другого балансирующего гормона, называемого глюкагоном, вводить в организм больного диабетом человека в ответ на измерения глюкозы в крови.