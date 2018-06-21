Онкологи назвали болезнь, которая является предвестником одного из видов рака

Новое исследование указывает на то, что ранний диабет типа 2 может быть выражением рака поджелудочной железы.
Диабет был связан с более чем двукратным повышенным риском рака поджелудочной железы, при этом диабет на ранних стадиях был в 2,3 опаснее, говорится в статье EurekAlert!.
Рак поджелудочной железы является одним из наиболее опасных случаев рака, причем пятилетняя выживаемость составляет всего 8 процентов. Это объясняется тем, что подавляющее большинство пациентов с раком поджелудочной железы (около 80% из них) обнаруживают болезнь на поздней стадии. Идентификация людей с высоким риском и способность обнаруживать рак поджелудочной железы раньше могли бы улучшить результаты лечения.
Онкологи проанализировали данные о почти 49 тысячах пациентов за период с 1993 по 2013 год. Выяснилось, что у людей, страдающих диабетом второго типа, в 2,3 раза повышается риск обнаружения рака поджелудочной железы.
Рак поджелудочной железы развился у 128 пациентов с диабетом и у 280 пациентов без диабета. Среди диабетиков рак более чем в половине случаев возникал в течение 36 месяцев после выявления диабета.
Предполагается, что диабет является фактором риска и является следствием рака поджелудочной железы. Распространенность диабета среди пациентов с раком поджелудочной железы необычайно высока по сравнению с другими видами рака.
"Эта поразительная связь между недавним диабетом является уникальной для рака поджелудочной железы и не встречается в молочной железе, предстательной железе и колоректальном раке. Наши результаты полностью подтверждают гипотезу о том, что недавний диабет является следствием рака поджелудочной железы и что давний диабет является фактором риска для этого рака", - сказал один из авторов статьи Венди Стейаван.
По статистике ВОЗ, в мире около 350 миллионов больных сахарным диабетом, причем каждые девять из десяти заболевших страдают от диабета второго типа.
Ранее НВ сообщало, что новое исследование с участием более тысячи добровольцев доказало эффективность так называемой искусственной поджелудочной железы. Технология "искусственной поджелудочной железы" направлена на то, чтобы взять на себя бремя принятия решений, определив алгоритмы, сколько инсулина или другого балансирующего гормона, называемого глюкагоном, вводить в организм больного диабетом человека в ответ на измерения глюкозы в крови.
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