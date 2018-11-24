Они все врут. Глава Роскосмоса решил проверить, были ли американцы на Луне

Роскосмос проверит, были ли американцы на Луне

Дмитрий Рогозин собирается проверить, действительно ли NASA высаживалось на Луну. Хотя, даже в этом деле, глава Роскосмоса рассчитывает на помощь США.

"Мы такую задачу поставили - полететь проверить: были они или не были... Они говорят, что были, мы проверим", - заявил Дмитрий Рогозин во время посещения компании Российские космические системы вместе с президентом Молдовы Игорем Додоном, передает РИА Новости.

Тем не менее, глава Роскосмоса подчеркнул, что сегодня одно государство не может самостоятельно реализовать пилотируемые миссии на Луну, поэтому Россия надеется на помощь США.

Ранее в Роскосмосе заявляли, что первые российские космонавты попадут на Луну не раньше 2030-го.

Как известно, первым человеком, который ступил на поверхность Луны является американский астронавт Нил Армстронг. С 1969 года на земном спутнике побывало 12 американских астронавтов.

На прошлой неделе НВ писало, что Дмитрий Рогозин предложил инженерам-разработчикам самим тестировать ракеты, которые они создают и напомнил случай, как Иосиф Сталин во время Второй мировой проводил испытания новой бронемашины.

"Он посадил конструктора внутрь и приказал расстрелять ее из пулемета. Конструктор остался жив, Сталин сказал, чтобы машину запускали в производство", - пошутил Рогозин на встрече с представителями ракетно-космической корпорации Энергия.

Читайте также: Казахстан отдал предпочтение ракете SpaceX вместо одного из носителей Роскосмоса