Они утонули. Ученые выяснили главные причины смертей от селфи

Индийские исследователи подсчитали, что 259 человек по всему миру скончались, делая селфи, за период с 2011 года.

Чаще всего погибшие падали в воду с лодок или с краев обрыва, сообщает CNN.

Исследователи из Всеиндийского института медицинских наук и группы государственных медицинских колледжей в Нью-Дели просмотрели сообщения о смерти от попыток сделать селфи, которые произошли с октября 2011 года по ноябрь 2017 года.

Они обнаружили, что чаще всего люди от селфи погибали в Индии, за которой следуют Россия, США и Пакистан. На долю Индии приходилось 159 сообщений о подобных трагедиях. Большинство жертв были мужчины (около 72%) моложе 30 лет.

Как говорит руководитель исследования Агам Бансал, за последние семь лет 70 человек погибли, утонув — люди падали с большой высоту в воду либо их сметало волнами. Другие причины: падение с обрыва скалы, позирование с заряженным оружием и атаки животных. Позирование с оружием - одна из ведущих причин смерти от селфи в США.

В исследовании говорится, что проблема почти наверняка занижена. Например, Агам Бансал отмечает, что, когда человек решает позировать для селфи во время вождения, а затем погибает в автокатастрофе, причиной смерти всегда называют собственно ДТП.

Авторы исследования полагают, что в туристических зонах, особенно на горных вершинах, вблизи водоемов и на высотах, не должно быть создано никаких зон для селфи. В то же время, в Индии насчитывается более десятка таких зон, в том числе несколько в Мумбаи. Районы с высоким уровнем риска в основном расположены вдоль морского побережья.

Исследователи отметили, что, хотя женщины больше любят делать селфи, они меньше склонны к риску в процессе съемки. "Это оправдывает большее число смертей и инцидентов для мужчин", - говорится в работе.