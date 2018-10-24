Он утонул. Американский остров скрылся под водой после тайфуна

Остров почти весь ушел под воду

Небольшой гавайский остров Ист-Айленд был уничтожен мощными штормовыми волнами от урагана Валака, одного из самых интенсивных ураганов в Тихом океане.

Ученые отмечают, что вскоре могут исчезнуть множество невысоких песчаных островков в этом и других регионах, пишет Science Alert.

Остров Ист-Айленд играл немалую роль в местной экосистеме. Вместе с близлежащим Островом Терн он был местом для щенков тюленей-монахов, которые находятся под угрозой вымирания, а также районом гнездования для зеленых морских черепах, которым также угрожает вымирание.

"Виды устойчивы до определенной степени. Но в будущем может быть и такой момент, когда эта устойчивость будет недостаточной", - сказал биолог Чарльз Литтнан из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Гонолулу.

Эта жизненно важная среда обитания, которая сейчас существует только под волнами, уже не может обеспечить безопасную, сухую территорию для этих животных или для морских птиц. Хотя исследователям еще предстоит оценить масштабы угрозы для местной дикой природы, перспективы серьезны.

"Это еще одна трещина в стене экологического разнообразия на этой планете, которая разрушается", - сказал ученый-климатолог Чип Флетчер из Университета Гавайев в Гонолулу.

Остров Ист-Айленд был весьма небольшим — всего около километра длиной и 120 метров в ширину; при этом, однако, он являлся вторым по величине островом Френч-Фригат-Шолс — крупнейшего атолла Северо-Западных Гавайских островов, являющегося также частью национального морского памятника Папаханаумокуакеа.