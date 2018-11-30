Он больше не будет. Маск заверил, что отказался от курения марихуаны в общественных местах

По словам администратора NASA Джима Брайденстайна, "вы больше не увидите", как Илон Маск публично курит марихуану или пьет алкоголь.

Брайденстайн рассказал, что побеседовал об этом с основателем SpaceX, пишет The Verge.

"Я скажу вам, что это не внушало доверия, и руководители организаций должны принять это в качестве примера того, что делать, когда вы возглавляете организацию, которая собирается запускать американских астронавтов. Я скажу вам, Маск так же уверен в безопасности, как и все, и он понимает, что это не соответствующее поведение, и вы не увидите этого снова", - подчеркнул Брайденстайн в своем выступлении.

Марихуана легальна в Калифорнии, где Илон Маск курил ее во время эфира радиошоу, но Брайденстайн говорит, что он больше озабочен другими наркотиками, такими как употребление кокаина и опиатов, что может серьезно повредить работе сотрудников Boeing и SpaceX.

Ранее НВ сообщало, что в ноябре NASA назначило проверку безопасности для SpaceX и Boeing. Американское космическое агентство заказало обзор безопасности двух компаний, которые в 2019 году должны начать доставку астронавтов на МКС. Отмечается, что проверка должна изучить "все что угодно, что может повлиять на безопасность".

Пресс-секретарь NASA Боб Джейкобс отказался комментировать, что вызвало дополнительную проверку. Но в своем заявлении он сказал, что "обеспечит соответствие компаний требованиям NASA для безопасности на рабочем месте, в том числе проверит соблюдение условий свободы от наркотиков".

Отметим, что журналисты авторитетного издания The Washington Post связывали проверку с эпизодом, когда Илон Маск покурил марихуану в прямом эфире радиошоу. Как с этой ситуацией связана компания Boeing, журналисты не поясняли.