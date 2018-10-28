Обмануть физику. 5 гигантских построек, которые изменили мир

В Китае открыли самый длинный морской мост в мире. Над сооружением длиной в 55 км работали 9 лет. В связи с этим, НВ собрало 5 самых впечатляющих инфраструктурных проектов человечества.

Недавно НВ писало о том, что на юге Китая открыли самый длинный морской мост. Транспортное сообщение соединяет мировой финансовый центр Гонконг, азиатский Лас-Вегас - Макао и промежуточный городской округ Чжухай.

Мост строили с 2009-го, а его протяженность составила 55 км. При чем надводная часть занимает менее половины - 22,9 км, а подводный тоннель - всего 6,7 км.

Железнодорожная и автомобильная магистраль также проходит через нескольких искусственных островов и пограничных контрольно-пропускных пунктов.

Помпезность открытия, конечно, была не такая, как у Крымского моста, но, тем не менее, масштабы китайского сооружения действительно впечатляют: мост Гонконг-Чжухай-Макао сделан из стали, весит более 400 тыс. тонн, рассчитан на срок службы до 120 лет и может выдержать сильные тайфуны и землетрясения до восьми баллов.

На автодороге даже существует точка, где водители должны сменить направление движения, поскольку в Гонконге и Макао ездят по левой стороне, а по остальному Китаю - по правой.

Стоимость моста составила около $20 млрд, а чтобы пройтись или проехаться по нему - нужно будет купить билет, стоимостью от $8 до $10. Ожидается, что по новому мосту каждый день будут проезжать приблизительно 40 тыс. автомобилей, поскольку теперь время на дорогу от Гонконга до Чжухая сократилось в несколько раз.

Строительство не обошлось и без негатива: как сообщает Business Insider, за 9 лет работы погибло 9 работников, более 200 пострадали, а 19 были оштрафованы из-за подделки тестов бетона.

Кроме этого, защитники окружающей среды высказывают опасение, что конструкция угрожает жизни китайских белых дельфинов. Их популяция в этом ареале начала сокращаться, когда стройка стартовала.

Как бы там ни было, власти Китая надеются на сумасшедший приток туристов, и, безусловно, открытие моста стало одним из самых громких событий в инженерном мире за всю историю.

В связи с этим, НВ собрало 5 впечатляющих инфраструктурных проектов человечества.

Суперплатформа Troll



Норвежская добывающая буровая установка является самой высокой в мире морской платформой. Высота Troll составляет 472 метра, хотя почти 400 метров всей конструкции расположены под водой.

Суперплатформа установлена на 4 бетонных опорах, высотой в 303 метра каждая, и шириной стен - более одного метра. Чтобы соорудить такие “ноги”, инженерам пришлось использовать метод непрерывного бетонного литья, - в опорах такой высоты нельзя было допускать стыки и трещины.

Помимо трубопроводов, что под высоким давлением гонят природный газ на скорости около 900 метров в секунду, внутри опор также установлены лифты, которые доставляют людей с верхней в нижнюю точку за 9 минут.

Глубоко под водой, опоры объединены бетонной плитой-стяжкой, которая снижает уровень резонанса, чтобы сооружение могло выдерживать интенсивные морские волны.

Владельцами буровой станции является крупнейшая нефтегазовая компания Норвегии Statoil.

Гидроэлектростанция Три ущелья



Китайская плотина обладает статусом не только самой большой в мире электростанции, но и крупнейшей по массе конструкции - ее вес около 65,5 млн тонн.

Свое название проект получил из-за трех огромных блоков дамбы, которые полностью перекрывают течение реки Янцзы.

В 2017-м, 32 энергоблока гидроэлектростанции произвели почти 98 тыс. ТВт-ч электроэнергии. Объект настолько большой, что прорыв дамбы грозит затоплением нескольких сотен миллионов жителей Китая. В целях безопасности, электростанцию постоянно охраняют военные.

В NASA даже подсчитали, что искусственное заполнение резервуаров плотины и поднятие 39 трлн воды на высоту 175 метров над уровнем моря замедляет скорость оборота Земли вокруг своей оси и увеличивает день 0.06 микросекунд.

Плотина Гувера



Еще одна масштабная гидроэлектростанция была возведена в США, на границе штатов Аризона и Невада. Несмотря на то, что эта дамба была готова уже в 1936-м, гений ее инженерной мысли поражает до сих пор.

Плотина, высотой более чем 220 метров расположена в узком ущелье каньона на реке Колорадо, и ее изображение является одной из визитных карточек США.

Примечательно, что над электростанцией проложено автошоссе 93, связывающее штат Аризона с мексиканской границей. Направление стало настолько популярным, что в 2010-м инженерам пришлось построить дополнительный мост, который значительно увеличил пропускную способность дамбы.

Электроэнергией, выработанной на плотине Гувера, пользуются жители Аризоны, Невады и Калифорнии.

Объект также значительно повлиял на природу региона: станция перекрыла одну из частей дельты Колорадо, где смешивалась соленая и пресная воды, что превратило ее в соленый лиман.

Мегагород в Саудовской Аравии



Этот проект пока находится лишь в планах, но его реализация может перевернуть всю историю инженерных разработок.

Арабские власти собираются построить Неом (с арабского - “новый” и “будущее”) - город, который будет занимать более 10 тыс. квадратных метров и станет в 33 раза больше Нью-Йорка.

Главным преимуществом нового “супермегаполиса” должно стать то, что он будет использовать исключительно возобновляемые источники энергии и соединит королевство Саудовской Аравии с Африкой с помощью огромного моста через Красное море.

Стоимость постройки Неома оценивают в $500 млрд.

Но, к сожалению, велика вероятность того, что мир не увидит это футуристичное место из романов Олдоса Хаксли: после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, к которому могут быть причастны власти страны, несколько важнейших менеджеров ушли из проекта.

Bagger 293



Не менее сложным заданием было разработать самую большую наземную самоходную машину в мире. Роторный экскаватор Bagger 293 построили в 1995 году и он является последним представителем семейства Bagger, которые используют для добычи угля в Германии.

Стоит посмотреть только на параметры этой машины: высота - 96 метров, длина - 225 метров, масса - 14,2 тонны. Для того, чтобы управлять самоходной установкой требуются усилия сразу пяти операторов, но зато продуктивность этого монстра не сравнится ни с чем другим - он может добывать 240 тыс. кубических метров горной породы в сутки.

Буровая машина также занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самое крупное наземное транспортное средство в мире.

От таких размеров значительно страдает скорость передвижения: Bagger 293 может “разогнаться” только до 0,6 км/ч, и в 2001-м инженерам понадобилось целых три недели, чтобы перевезти экскаватор в соседнее место добычи.