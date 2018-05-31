Новый путь в Северную Америку. Ученые выяснили, как первые люди попали на континент

Исследователи обнаружили несколько геологических доказательств маршрута миграции из Азии на побережье Аляски по суше.

Такой маршрут существовал, когда ледниковый период был в самом разгаре, говорится в статье Gizmodo.

Исследователи Университета Баффало не говорят, что люди совершенно точно путешествовали по этому прибрежному маршруту - они просто говорят, что условия для миграции людей в Северную Америку начались около 17 000 лет назад.

В разгар последнего ледникового периода Северная Америка была отделена от Евразии массивным ледяным щитом, который сдерживал перемещение людей на континент. В конце концов, люди смогли совершить поход, но ученые не совсем уверены, какой маршрут они выбрали. В течение XX века традиционно предполагалось, что первые люди Северной Америки путешествовали по узкому коридору без льда, но недавние данные позволили предложить новую гипотезу.

Весьма вероятно, что древние люди использовали сибирские и аляскинские береговые линии, со временем пробираясь в Северную и Южную Америку. Археологических доказательств, которые бы подтверждали эту теорию, почти нет, но недавнее открытие 29 отпечатков на береговой линии острова Калверт в Британской Колумбии доказываеь возможность такого путешествия.

"Новые данные говорят нам, что ледники на юго-востоке Аляски отступили с побережья 17 000 лет назад. Это открыло двери для миграции людей вдоль побережья. Мы также воспользовались богатым архивом окаменелостей, найденных в пещере на острове Принца Уэльского. Радиоуглеродная датировка позволила определить, что в это время на острове уже жили полярные лисы и кольчатые нерпы", - говорит представитель Университета Баффало Алия Леснек.

Важно отметить, что новое исследование охватывает только очень небольшую часть прибрежного маршрута. Леснек говорит, что ее команда будет продолжать искать области, которые, возможно, избежали оледенения.

Бен Поттер, профессор антропологии в Университете Аляски, который не участвовал в новом исследовании, отмечает, что время появления первых людей в Америке остается неизвестным, но, вероятно, датируется периодом примерно в 16 000 лет назад.

По его словам, маршруты первых поселенцев Америки могли включать внутренний коридор без льда, прибрежный маршрут, или, что более вероятно, и то, и другое.