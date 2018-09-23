Нервные растения и корабль капитана Кука

На этой неделе ученые обнаружили аналог нервной системы у растений, определили новые свойства антиматерии и назвали вероятную причину смерти художника Караваджо.

1 И у растений есть чувства

Растения оказались способны передавать информацию об угрозах с помощью системы, которая напоминает нервную систему животных. Основную роль в передаче информации играет изменение количества кальция.

Растения, которые часто воспринимаются как инертные, динамически реагируют на угрозы, создавая ответы для борьбы с будущими атаками. К примеру, они могут постепенно менять свои защитные функции, например, высвобождая пахнущие летучие вещества, которые пугают насекомых. Таким образом, кальций приводит к изменениям в биохимии растений.

Ученые опубликовали специальный ролик, в котором показали, как флуоресцентные белки перемещаются по растению из поврежденного участка со скоростью около 1 мм/с. Это намного медленнее, чем сигналы животных — они передаются со скоростью до 120 м/с.

2Европейские физики провели первый в своем роде эксперимент с антиматерией

Исследователи подтвердили, что антиматерия обладает аналогичными волновыми свойствами, как и обычное вещество. Подопытным материалом, а точнее антиматериалом, стали позитроны (античастицы электрона) из радиоактивного изотопа натрий-22.

Результаты эксперимента показали, что антиматерия ведет себя точно также, как и материя: одиночные частицы антивещества являются волнами и интерферируют сами с собой.

Согласно ученым, несмотря на то, что тест не определил никаких аномалий, дальнейшие исследования могут привести к созданию сверхчуствительных устройств, которые помогут измерить неизвестные гравитационные взаимодействия материи и антиматерии. Если ученые в будущем смогут доказать разное поведение материй, - Стандартная модель физики подвергнется существенным изменениям, а представления о веществе и антивеществе в нашем мире придется пересмотреть в целом.

3Исследователи выяснили, что знаменитый художник Караваджо умер от сепсиса

Ученые обнаружили, что причиной смерти знаменитого итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо стал золотистый стафилококк. Эти бактерии попали в раны художника и вызвали сепсис.

Останки художника были найдены в 2010 году, среди костей была и челюсть Караваджо. Исследователи изучили пульпу зубов с этой челюсти и оказалось, что наиболее вероятной причиной смерти Караваджо был сепсис, вызванный бактериями Staphylococcus aureus. Дело в том, что анализ зубов выявил наличие только одного патогена - Staphylococcus aureus.

Ученые много лет пытались найти объяснение загадочной смерти Караваджо. Например, высказывались предположения об отравлении свинцом, о солнечном ударе или об отравлении несвежей пищей.

4Телескоп TESS открыл свои первые экзопланеты

Космический телескоп NASA TESS обнаружил две экзопланеты примерно за двое суток. Более того, спутник, запущенный в апреле, уже определил по меньшей мере 73 звезды, вокруг которых могут вращаться экзопланеты.

Первая обнаруженная телескопом экзопланета π Men c находится в системе яркой звезды Пи Столовой Горы (π Mensae), которая относится к классу желтых карликов и расположена на расстоянии около 60 световых лет от Земли. Оценка массы для π Men c составляет около 4,9 массы Земли.

Вторая планета немного больше, чем Земля, она вращается вокруг LHS 3844, карликовой звезды класса М в 49 световых годах отсюда, каждые 11 часов. Находка охарактеризована как "горячая Земля".

5У побережья США нашли легендарный корабль капитана Кука

Археологи из Rhode Island Marine Archaeology Project (RIMAP) объявили о вероятном обнаружении обломков корабля "Индевор", первого корабля британского первооткрывателя капитана Джеймса Кука.

"RIMAP совместно с Австралийским национальным морским музеем определила вероятное место в гавани Ньюпорт, в котором может быть "Индевор", — говорится в заявлении археологов.

По их мнению, после кругосветного путешествия "Индевор" был переименован в "Лорда Сандвича" и стал судном для перевозки войск. Во время Войны за независимость США он был потоплен британским флотом около гавани Ньюпорта. Изначально было определено 13 возможных мест затопления "Индeвopa". После 25-летнего археологического исследования этого района, ученые смогли заявить, что кораблем "Лорд Сандвич" могут быть "один или два" объекта.