Неожиданно. Лед Антарктиды может плавиться из-за радиации

Ученые обнаружили под льдами восточной Антарктиды некий радиоактивный источник тепла.

Исследователи заметили источник тепла в радиолокационных показаниях самолета, который пролетал над регионом, пишет Science Alert.

Радиолокатор проник на глубину 3 км в толщу льда, обнаружив под ним сильное радиоактивное излучение. Дальнейшие наблюдения показали, что лед в Восточной Антарктиде тает снизу вверх. Теплая вода стекает в подледные озера.

"Процесс таяния, который мы наблюдаем, вероятно, продолжается уже тысячи или даже миллионы лет, и он напрямую не способствует изменению ледяного покрова. Однако в будущем дополнительная вода на ледяном покрове может сделать этот регион более чувствительным к внешним факторам, таким как изменение климата", - говорит ведущий исследователь Том Джордан из Британского антарктического обзора (BAS).

Группа экспертов считает, что радиоактивные минералы и горячая вода, которая стекает в озера подо льдом, способствуют дополнительному расплаву.

Это не единственный вновь открытый источник тепла в Антарктиде. Исследование, опубликованное в прошлом году, предполагает, что в Западной Антарктиде идут некие подземные процессы и таяние льда происходит быстрее, чем он может накапливаться. Причиной может быть источник вулканического тепла под Антарктидой, на этот раз под ледником Пайн-Айленд.

Ученые не предполагают, что эти источники тепла внезапно превратят Антарктиду в воду в течение нескольких лет, но они являются дополнительными факторами, позволяющими учитывать таяние льдов континента.

Ранее НВ сообщало, что ученые выяснили, что Антарктида становится похожей на Гренландию с ее влажным холодным климатом. Сейчас талая вода уже лежит на поверхности внутреннего льда Антарктиды. Такое расположение озер талой воды приводит к поверхностному плавлению и разрушению шельфовых ледников.